Mondiaux d’Eugene: les Belgian Tornados ne quittent plus le podium

"C’est pour monter sur le podium qu’on travaille dur, donc ça fait toujours plaisir! lance Kevin Borlée, l’infatigable capitaine de route, qui a disputé dans l’Oregon sa… 28e finale. On savait qu’il y avait la possibilité de faire un beau résultat mais il fallait encore le faire. Tactiquement, on voulait être au contact des autres équipes et ce fut le cas. La course a été bonne, on a tous bien couru et c’était un beau travail d’équipe."

Le reste de l’équipe, précisément, était composé, dans l’ordre, de Dylan Borlée, de Julien Watrin et d’Alexander Doom, titularisé à la place de Jonathan Sacoor par rapport à la série de samedi tandis que les rôles des deux premiers avaient été inversés.

«On n’a rien à nous reprocher»

"Être troisièmes mondiaux, c’est incroyable pour un petit pays comme la Belgique, surtout après autant d’années. On l’a fait à Doha et on le refait ici, on peut être fiers, lance Dylan Borlée. Je pense que nous n’avons rien à nous reprocher, les autres pays comme la Jamaïque ont bien couru également. Pour ma part, j’ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir lancer la course. J’ai profité de l’ambiance dans ce magnifique stade."

"On a réalisé une superbe performance, surtout quand on voit la qualité du plateau de cette finale", disait, de son côté, un Alexander Doom qui a permis à la Belgique de gagner une place à un moment clé, juste avant de céder le témoin en troisième position à Kevin Borlée. Loin des États-Unis, qui fondaient vers la victoire (2.56.17), celui-ci s’est fait emmener à l’extérieur par son concurrent jamaïcain aux 300 m, ce qui lui a coûté quelques forces précieuses dans le final. La Jamaïcaine a finalement conservé sa deuxième place pour une poignée de centièmes (2.58.58).

Pour Julien Watrin, il s’agissait d’une première médaille aux championnats du monde dans la peau d’un titulaire.

"Je ne tiens pas vraiment les comptes, je ferai ça à la fin de ma carrière, mais j’en possède déjà quelques-unes grâce à l’équipe, sourit le Gaumais, par ailleurs demi-finaliste en individuel sur 400 m haies, avant de s’épancher sur sa course. En sortie de virage, j’ai été un peu surpris par l’allure de mes concurrents, j’étais presque en surrégime. C’est le niveau mondial! Je voulais maintenir l’écart pour bien servir Alexander et permettre à Kevin d’avoir le podium en point de mire. Je suis heureux du résultat! Une médaille mondiale, c’est quelque chose qui se mérite vraiment. En série, j’étais assez relax mais ici on sent vraiment une tension liée à l’enjeu."

Du haut de ses quinze années d’expérience, Kevin Borlée pourrait en parler pendant des heures. À 34 ans, il reste un élément essentiel de ce relais 4x400 m dont il incarne toutes les valeurs.

"Je peux vous dire que ce n’est pas la même chose que quand j’avais 20 ans. Je travaille plus à l’expérience, il y a peut-être moins de feu en moi – quand on est jeune, on fonce, on n’a peur de rien – mais j’essaie de profiter de chaque nouvelle expérience qu’il m’est encore donné de vivre sur les pistes. C’était un plaisir d’être ici, de travailler en équipe. Mais tout ce qu’on voit ici, ce n’est qu’une toute petite partie du travail, il y a tout le reste et c’est beaucoup de boulot pour arriver ici. C’est sûr que c’est motivant pour la suite et c’est la preuve que, malgré tout, on travaille bien. Le plus grand défi est d’ordre physique mais je sais comment rester en bonne santé. C’est juste qu’il ne me faut plus de lits comme ici sur le campus parce que je peux vous dire que les kinés ont eu beaucoup de boulot."

Le Bruxellois, qui a couru quatre fois à Eugene, est conscient que la récupération va jouer un rôle prépondérant en fonction des championnats d’Europe de Munich en août. "Cela s’est bien passé jusqu’ici. Mais ce qui est motivant, c’est que je pense que je peux aller plus vite si on fait ça intelligemment…"