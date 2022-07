Le Suédois Armand Duplantis a conclu les Championnats du monde d’athlétisme d’Eugene en apothéose. Déjà certain d’être en or après avoir franchi 6 m, le champion olympique a amélioré son propre record (6,20 en mars à Belgrade, mais en salle) au 2e essai. L’Américain Christopher Nilsen a pris l’argent, comme aux Jeux de Tokyo l’été dernier, et le Philippin Ernest John Obiena le bronze, tous les deux avec des sauts à 5,94 m. Notre compatriote Ben Broeders (5,70 m) a terminé 11e de cette finale.

À 22 ans, "Mondo" Duplantis vient de décrocher le dernier titre qui manquait à son palmarès, alors qu’il est déjà champion d’Europe (2018), champion olympique (2021) et champion du monde en salle (2022). Il avait terminé 2e à Doha en 2019.

Il a battu dimanche pour la cinquième fois le record du monde du saut à la perche, la troisième en 2022. Avant lui, le record appartenait au Français Renaud Lavillenie (6,16 m en 2014), valeureux 5e dimanche à 35 ans, après le long règne de Bubka.

Représentant la Suède, pays de sa mère, Duplantis est né et a grandi aux États-Unis à Lafayette, en Louisiane. Il a donc un peu sauté "à la maison"…

"Pas mal , a-t-il plaisanté au micro du stade. Vous (le public) m’avez donné une bonne énergie pour m’aider à passer la barre, c’était magnifique, j’adore Eugene."

Le Suédois a passé une barre à plus de 6m pour la 48 fois, améliorant le record de son mythique prédécesseur Sergey Bubka (46).

"C’est fantastique, je ne vais pas me plaindre de la soirée , souriait-il après son exploit. Je ne pensais pas vraiment à battre le record du monde aujourd’hui, la médaille d’or était mon principal objectif, le seul titre qui me manquait."

Où va-t-il s’arrêter?

Si le “sky” est sa limite, où Duplantis va-t-il s’arrêter? Sans doute pas à 6,20 m, tant sa marge semblait encore grande sur son saut de record du monde… "Les prochaines barres? Franchement, je n’y pense pas. Pas tout de suite. Je vais d’abord prendre un peu de repos…"

Histoire d’être en forme pour attaquer la suite de son planning estival, avec, en bonne place, le Mémorial Van Damme, qui se tiendra le vendredi 2 septembre au Stade Roi Baudouin.