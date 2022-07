Mondiaux d'athlétisme: le Français Kevin Mayer champion du monde au décathlon pour la 2e fois de sa carrière

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen gagne le 5.000m

Le jeune Norvégien de 21 ans, médaillé d'argent sur 1.500m en Alabama et champion olymique sur cette distance, l'a emporté en 13:09.24 devant le Kenyan Jacob Krop, 21 ans, médaillé d'argent en 13:09.98, et l'Ougandais Oscar Chelimo, 20 ans, 3e en 13:10.20. C'est sa 10e médaille d'or dans des championnats, toutes distances confondues, en salle et en plein air, mais la première aux Mondiaux. Double champion du monde du 10.000m, l'Ougandais Joshua Cheptegei, champion olympique du 5.000m à Tokyo, a du se contenter de la 9e place. "Je ne voulais pas une arrivée au sprint. Je voulais prouver que j'étais un meilleur coureur que les autres, je les respecte, mais je le voulais, et je l'ai eu. Je me suis senti vraiment bien aujourd'hui", a expliqué Jakob Ingebrigsten au micro du stade. A la 4e place, Luis Grijalva a manqué de peu à offrir une première médaille mondiale au Guatemala.

L'Américaine Athing Mu championne du monde sur 800m après son titre olympique

Comme aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier, l'Américaine a devancé la Britannique Keely Hodgkinson. Mu a couru en 1:56.30, meilleure performance mondiale de l'année. Hodgkinson a signé un chrono de 1:56.38. La Kenyane Mary Moraa a pris la médaille de bronze, 3e en 1:56.71.

L'Allemande Malaika Mihambo conserve son titre à la longueur

Malaika Mihambo a réussi à conserver son titre de championne du monde de la longueur aux Mondiaux d'athlétisme à Eugene, dimanche aux Etats-Unis. Malaika Mihambo, avec un bon à 7m12, a devancé sur le podium la Nigériane Ese Brume (7m02), en argent, et la Brésilienne Leticia Oro Melo (6m89), médaillée de bronze.

Après son titre à Doha en 2019, Mihambo, 28 ans, remporte un deuxième sacre mondial dans la foulée de son titre olympique à Tokyo l'an dernier. Elle fut aussi championne d'Europe à Berlin en 2018.