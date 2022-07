Messi de retour au Barça la saison prochaine? "Je me sens redevable envers lui"

Mais s'il semble avoir tourné la page de son dur départ de Catalogne, l'Argentin fait toujours parler de lui au sein de l'entité blaugrana. Ainsi, comme le rapporte Sport, la direction catalane songe déjà à faire revenir le meilleur buteur de l'Histoire du club. "J'espère que l'histoire entre Leo et le Barça n'est pas terminée", a assuré Joan Laporta. "C'est notre responsabilité de faire en sorte que cela se termine d'une meilleure manière. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers lui", avouait le dirigeant catalan.

Messi? La priorité de Xavi

Toujours selon Sport, Xavi en a même fait une priorité pour la saison prochaine. Ancien coéquipier et surtout ami du capitaine de l'Albiceleste, Xavi prône pour un retour de la Pulga à l'issue de son contrat parisien en fin de saison.

Selon l'ancien milieu de terrain, Messi pourrait rapporter gros au club catalan, tant sportivement qu'économiquement. Même à 36 ans, le T1 catalan voit en Messi un leader pour son projet et rêve de le voir raccrocher les crampons sous la vareuse du club qui lui a tant apporté.

Après sept ballons d'or, 35 trophées et 672 buts sous les couleurs du Barça, l'histoire d'amour est-elle vraiment définitivement terminée? Difficile à dire à ce stade, puisque même le principal intéressé ne le sait certainement pas à l'heure actuelle. En effet, le numéro 30 parisien a deux objectifs cette saison: briller avec le PSG et surtout remporter la Coupe du monde avec l'Argentine au Qatar. Il a même affirmé à plusieurs reprises qu'il fera un point sur sa carrière à l'issue du Mondial. Plusieurs pistes s'offrent alors à lui. Prolonger l'aventure parisienne? Tenter l'expérience en MLS? Retourner en Catalogne pour boucler la boucle ou faire une dernière pige en Argentine, du côté de Newell's Old Boys? Réponse dans quelques mois, mais un potentiel retour à Barcelone devrait en ravir plus d'un dans la ville de Gaudí...