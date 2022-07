Les Cheetahs lancent un message clair envers leur entraîneuse après leur sixième place: "On veut que Carole soit considérée…"

"Je pense qu’on aurait pu terminer 4es, indique Camille Laus. Malheureusement, des faits de course expliquent qu’on n’a pas réussi. Ceci dit, une 6e place, c’est une place de mieux qu’aux Jeux de Tokyo. On s’améliore d’une seconde et demie par rapport à la série, ne l’oublions pas. Mais, comme d’habitude, on en veut toujours plus."

De quels faits de course parle-t-elle? "Avec Paulien, notre passage n’était pas super. La Française est arrivée sur moi tout d’un coup, je n’ai pas trop compris, et Paulien a dû se replacer. Quant à moi, je n’ai pas su partir de manière explosive, vu qu’on était très proches l’une de l’autre, et je pense qu’on perd une demi-seconde rien que là. Mais bien sûr, avec des “si”, on refait le monde! Mais je pense qu’on avait quand même 3.25 dans les jambes."

Les filles avaient aussi un message à faire passer concernant leur coach, qui s’était plainte d’un manque de soutien. "On est super contentes du travail que Carole (Bam) fait depuis 2018, on atteint tout le temps les finales des grands championnats, on bat notre record. Ici encore, on a montré que les résultats sont là, reprend Camille Laus. On aimerait qu’elle soit vraiment considérée comme un bonne coach. Après, ce sont des discussions en interne… Tout ce qu’on a à dire, c’est qu’on est super contentes de son travail, l’équipe tourne bien de cette façon et on a envie que cela reste comme ça. On veut surtout qu’elle soit considérée et qu’elle se sente bien dans son environnement pour continuer à performer."