Resté au contact, dans la seconde durant une dizaine de tours grâce à l’artifice du DRS, le champion du monde en titre avait fini par lâcher prise, ses gommes se dégradant plus vite dans le sillage pollué de la Ferrari.

Mais alors que le plus dur semblait fait, que les dix-sept premiers rounds avaient été gagnés avec brio, Leclerc s’est mis dans les cordes puis K.-O. tout seul, piégé en élargissant un peu trop sa trajectoire au Beausset. Une véritable douche froide sous la canicule pour Ferrari et le public français soutenant le Monégasque comme un troisième compatriote. Le petit prince n’avait plus que ses yeux pour pleurer après ce qu’il convient de qualifier de réelle bourde lui coûtant la victoire et très cher au championnat.

Même s’il ne s’avouait toujours pas battu à ce stade de la course, Max Verstappen n’en demandait pas tant. "Est-il OK?", demanda le champion à la radio en voyant le bolide rouge enfoncé dans le mur de pneus. Puis, une fois rassuré, il n’eut plus qu’à gérer ses gommes et tenir la Mercedes de son vieux rival Lewis Hamilton à bonne distance pour signer son vingt-septième succès en F1, le septième déjà cette saison.

"Au début, j’ai essayé de mettre un maximum de pression sur Charles, mais ce n’était pas évident car vous usez toujours un peu plus vos gommes quand vous suivez une autre monoplace de trop près", expliquait le pilote Red Bull désormais nanti d’un avantage confortable de 63 unités en tête du championnat. De quoi passer de bonnes vacances d’été même s’il reste encore une course dimanche prochain à Budapest avant la pause estivale. "C’est bien parti oui, mais il reste encore pas mal de GP et Ferrari possède une auto très performante. On doit encore essayer de nous améliorer, surtout en qualifications où ils possèdent un petit avantage sur nous."

Une Ferrari au tapis, l’autre contrainte à une remontée depuis le dernier rang enrayée par une pénalité de cinq secondes (Carlos Sainz termine 5eaprès avoir rejoint la pitlane dangereusement suite à un mauvais arrêt), les deux Mercedes de Hamilton et Russell ont finalement complété le podium au détriment d’un Sergio Pérez endormi au moment de la dernière relance et surpris par un jeune Britannique combatif et rusé.