Diables rouges: pourquoi Arthur Theate doit signer au Stade Rennais

Il ne faut pas chercher bien loin pour attribuer au club breton le statut de destination idéale. L’équipe s’impose depuis plusieurs années comme un outsider de Ligue 1. La quatrième place acquise la saison passée est synonyme d’accession directe aux poules de l’Europa League, ce qui permettrait à Theate de découvrir la Coupe d’Europe. Autre point positif: il retrouverait un club et un entraîneur francophones. Bruno Génésio a fait du poste de défenseur central sa priorité suite au départ de Nayef Aguerd, vendu 35 millions € à West Ham quelques jours auparavant.

Rennes, spécialiste dans la revente à prix d’or

Cette vente, la plus chère de l’histoire du club, illustre une politique de transfert qui n’est pas pour déplaire à l’ambition débordante de Theate. Ces dernières saisons, Rennes n’a pas fait obstacle au départ de ses meilleurs éléments, se révélant ainsi comme fournisseur officiel des plus grandes écuries du pays.

Les deux ans passés par Aguerd en Bretagne s’apparentent à la durée maximale d’un séjour dans le noyau pour un joueur "bankable". Ousmane Dembélé était parti à Dortmund après à peine une saison. Même timing pour Raphinha (le nouveau transfuge du Barça) lors de son départ à Leeds et pour Edouard Mendy, devenu une valeur sûre à Chelsea.

Le paroxysme pourrait même être atteint avec le départ probable de Mathys Tel, un attaquant de 17 ans qui devrait s’engager au Bayern contre plus de 30 millions € après seulement 79 minutes sous le maillot rennais. De quoi se demander si Jérémy Doku n’aurait pas déjà quitté le club à l’heure actuelle sans ses soucis musculaires. Entre un club qui revend plus vite que son ombre et un joueur comme Theate qui n’attend jamais la saison de trop pour se lancer dans un nouveau challenge, le coup de foudre était inévitable.

Pourtant, changer de club à six mois de la Coupe du monde n’était pas un choix évident pour un aspirant à une place dans la défense de Roberto Martinez. Cela dit, le transfert ne représente pas un énorme risque. Le départ d’Aguerd a libéré une place dans la défense rennaise, lui garantissant un certain temps de jeu, surtout au regard de ses performances en Serie A. Et puis, comment avoir peur de l’échec pour un joueur qui s’était résigné à regarder vers les divisions inférieures si son test à Ostende échouait? Deux ans après le tournant ostendais, le chemin parcouru est considérable. Theate à Rennes, ça risque de déménager. Dans tous les sens du terme.