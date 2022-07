Chez les hommes, la finale de la nuit dernière était déjà la 29e au niveau international et la 11edans un championnat mondial (JO et Mondiaux), une régularité forçant le respect et qui pouvait être potentiellement récompensée par une 15e médaille. Titrée à cinq reprises, l’équipe coachée par Jacques Borlée peut se prévaloir d’une longévité exceptionnelle pour un pays dont le réservoir est bien moindre que dans les grandes nations. Le projet réclame du temps et de l’argent, du talent, de l’investissement personnel, du sérieux, du professionnalisme et un grand sens du collectif, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Que la Belgique soit aujourd’hui une référence mondiale en matière de relais 4x400m est le plus bel héritage que le coach bruxellois pourra laisser en 2024.

"Cela me fait extrêmement plaisir de voir que nous sommes terriblement respectés par rapport à notre histoire en relais 4x400m, souligne Jacques Borlée. Cela démontre bien que quand un projet est bien construit, qu’il est fait avec passion et détermination, les athlètes s’inscrivent automatiquement dans cette énergie et tout cela crée une symbiose assez extraordinaire. Alors même qu’ils sont des concurrents au sein d’une même équipe, qu’il y a des membres d’une famille dans le groupe, et que des néerlandophones et des francophones doivent composer une communauté. C’est un chemin d’excellence extraordinaire. Mais sans le soutien de Sport Vlaanderen depuis le début, cela ferait longtemps que je ne serais plus là."

La présence de Kevin Borlée depuis 15 ans demeure aussi une constante assez remarquable dans l’histoire des Belgian Tornados, le Bruxellois, qualifié par son papa de “tueur” inspirant “la crainte” chez certains adversaires, n’ayant manqué qu’une seule des 29 finales de l’équipe, lors des World Relays en 2019. À l’issue des séries, l’intéressé, âgé aujourd’hui de 34 ans, estimait qu’il ne fallait pas banaliser les qualifications répétées de nos relayeurs.

"Ça court à chaque fois! Ça va vite, c’est toujours de très bonnes équipes face à nous , commente Kevin Borlée à l’issue de la série remportée. Qu’un pays comme la Belgique arrive à chaque fois à aligner une équipe pour faire des finales européennes ou mondiales, c’est un exploit! En dehors du fait d’être en forme, il faut tactiquement être présent et ne pas faire d’erreur. C’est une finale de plus et ça nous rend fiers."

La même émulation chez les filles

L’ambition appelant l’ambition, un projet en appelant d’autres, les spécialistes féminines du 400m ont, elles aussi, créé leur propre histoire. D’abord sans aucun soutien, puis de manière mieux encadrée et structurée qu’en 2018, l’année où le projet a été mis sur pied. "On a fait des petits, ou plutôt des petites", s’amuse Jacques Borlée, par ailleurs admiratif du travail réalisé par son homologue Carole Bam. "Croyez-moi, c’est un rôle qui n’est pas simple, Carole a vraiment beaucoup de mérite. Ses résultats sont exceptionnels et les filles l’adorent, c’est le plus important."

Les résultats parlent en effet pour ces Belgian Cheetahs et leur coach qui, ces cinq dernières années, ont accumulé les excellentes performances et les places de finaliste: une 4e place aux championnats d’Europe (2018), une 5e place à l’Euro indoor (2019), une 5e place aux championnats du monde (2019), une 6e place aux Mondiaux indoor (2022) et une 7e place aux Jeux olympiques de Tokyo (2021). La nouvelle finale disputée à Eugene ce dimanche (les Cheetahs se sont classées 2es de leur série) confirme que, pour notre équipe féminine, le meilleur est, sans aucun doute, encore à venir.

"Les filles n’ont jamais été aussi fortes" , confirme Carole Bam, qui a vu cinq filles descendre sous les 52 secondes sur 400m cette saison. Dont la plus rapide, Cynthia Bolingo, qu’elle entraîne, n’était pas présente aux États-Unis, faute de temps et de préparation suffisante après son opération du semi-tendineux début mars. "C’est une frustration que Cynthia ne soit pas là mais l’équipe a fait beaucoup de bonnes choses sans elle, elle s’en est bien sortie. Les filles ont fort progressé et les places deviennent chères dans le groupe. Cette situation a également permis aux jeunes de s’aguerrir. Regardez par exemple Helena Ponette, qui valait 54 secondes cet hiver et qui m’a expliqué qu’elle avait eu un déclic aux Mondiaux en salle de Belgrade où je l’avais sélectionnée. C’est bien la preuve que c’est un projet qui porte."