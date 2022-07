Camille Laus déçue par le résultat des Cheetahs aux Mondiaux d'athlétisme: "Il y avait peut-être la place pour faire mieux"

Camille Laus a dressé le bilan. "On aurait pu se battre pour la 4e place mais certains faits de course en ont décidé autrement", a lancé la finisseuse belge. "Sixième, c'est déjà mieux qu'à Tokyo (7e, ndlr), on s'améliore donc. C'est positif, aussi en vue de Munich. Mais on en veut toujours plus, et c'est normal", a ajouté Laus, qui a ensuite évoqué le passage de témoin entre Paulien Couckuyt et elle, perturbé par une athlète française. "Elle est venue complètement sur moi et je n'ai pas su partir de manière aussi explosive que d'habitude. Je pense qu'on avait 3:25 dans les jambes mais c'est comme ça."