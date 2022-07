PROLEAGUE

Le championnat belge a repris ses droits ce week-end, avec le lancement de la saison 2022-2023.Vendredi, le Standard et La Gantoise ont inauguré ce nouvel exercice avec un partage plein de rebondissements (2-2).Les Rouches, réduits à 10 après 15 minutes de jeu, ont égalisé en fin de rencontre grâce à un but de Noé Dussenne.

Le Sporting Charleroi recevait le KASEupen pour débuter sa saison. Les hommes d’Edward Still ont réussi leur entame en s’imposant face aux Pandas (3-1). Zaroury, Bessilé et Gholizadeh ont inscrits les buts des Zèbres.

L’ Union Saint-Gilloise parviendra-t’elle à prolonger la belle histoire? C’est la question que se posent tous les observateurs à l’entame de cette nouvelle saison, alors que les Bruxellois ont perdu FeliceMazzù et Deniz Undav lors du mercato estival.Face à Saint-Trond, le vice champion de Belgique a arraché le match nul grâce à un but exceptionnel de SimonAdingra (1-1).

Le Club de Bruges a souffert face à Genk , mais les Blauw en Zwart se sont finalement imposées dans le temps complémentaire (3-2).Les Brugeois, sauvés à plusieurs reprises par les arrêts de Simon Mignolet, ont inscrit l’ultime but à la 93e minute juste après avoir manqué un pénalty.

Anderlecht lançait l’ère Mazzù face auKVOstende.Les Mauves ont souffert en fin de partie, mais sont parvenus à l’emporter deux buts à zéro grâce à des buts signés Ashimeru et Fabio Silva, la nouvelle recrue du Sporting.

Euro féminin

Tombeuse des Pays-Bas après prolongation (1-0) samedi à Rotherham, l’équipe de France s’est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de l’Euro de football féminin. Le seul but de la partie est tombé sur penalty, convertit par Ève Périsset (102e). Les Bleues affronteront l’Allemagne en demi-finale, tandis que l’autre duel opposera la Suède à l’Angleterre

CYCLISME

Tour de France masculin

La Grande Boucle touchait à sa fin ce week-end.Au terme des 21étapes, c’est le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) qui a terminé en tête du classement général et qui est monté sur la plus haute marche du podium avec le maillot jaune.

ÀParis pour l’ultime étape de cette 109e édition, c’est le Belge Jasper Philipsen qui s’est imposé au sprint. En conclusion des huit tours du circuit traditionnel sur les Champs mais avec une ligne d’arrivée reculée de 400 mètres, le Belge a devancé aisément au sprint le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange) et le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert).

Deuxième victoire pour Philipsen, et sixième victoire belge sur l’ensemble du Tour. Lla veille, Wout van Aert s’était imposé lors du contre-la-montre de Rocamadour. Il avait terminé avec19 secondes d’avance sur son coéquipier Jonas Vingegaard.

Tour de France féminin

La première étape du nouveau Tour de France de cyclisme féminin a été enlevée dimanche sur les Champs-Élysées par la Néerlandaise Lorena Wiebes (Team DSM). Elle a imposé sa pointe de vitesse dans un sprint massif. La Belge Lotte Kopecky (SD Worx) s’est classée troisième. Alana Castrique (Team Cofidis) a quant à elle été contrainte à l’abandon suite à une chute.

Tour de Wallonie

Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) a remporté samedi la première étape du Tour de Wallonie au sommet du Mur de Huy. Dimanche, c’est l’Espagnol Oier Lazkano (Movistar) qui s’est imposé. Alaphilippe a perdu le maillot orange de leader au profil de l’Australien Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck).

MOTEURS

Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix de France devant les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell, prenant le large en tête du championnat du monde de F1. C’est la 27e victoire en GP du pilote néerlandais.

Parti en pole position, Charles Leclerc (Ferrari) est parti à la faute au 18e tour et a été contraint à l’abandon après que sa monoplace a heurté le mur de pneus.

Au classement du championnat du monde, Verstappen reste en tête avec 233 points et creuse l’écart sur Charles Leclerc qui ne marque pas de points et reste deuxième avec 170 unités. Perez est troisième avec 166 points.

ATLHLÉTISME

Il y aura deux équipes belges de relais 4x400m en finale, ce dimanche (dans la nuit en Belgique), lors de la journée de clôture des championnats du monde d’Eugene, aux États-Unis. En séries, les Belgian Cheetahs (4x400m féminin) et les Belgian Tornados (4x400m masculin) se sont, effet, qualifiés tour à tour et sans trembler, en prenant respectivement la deuxième (3.28.02) et la première place (3.01.96) de leur course.

Samedi , Anne Zagré s’était classée cinquième en 13.25 dans sa série du 100m haies.L’Américaine Nia Ali, sa voisine de couloir, avait toutefois chuté et gêné Zagré.Après deux réclamations de la délégation belge, l’athlète belge a obtenu la possibilité de recourir le 100m haies en solitaire le lendemain.Un temps inférieur à 13.11 était nécessaire pour se qualifier pour les demi-finales. Zagré n’est malheureusement pas parvenue à se qualifier, ayant chuté sur la dernière haie et terminant en 14.01.

