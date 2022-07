Youssouph Badji joue déjà gros

Affranchi de sa fracture de l’orteil qui l’a contraint à terminer sa saison prématurément le 30 avril, Badji entame cette nouvelle saison dans la peau d’un titulaire en attendant la concurrence de Nadhir Benbouali. Bien conscient qu’il n’a pas répondu aux attentes l’an passé, le Sénégalais joue déjà gros face à Eupen, ce samedi.

Dernier but: mars 2021

La cuvée 2021-22 s’apparente à un échec, voire à un calvaire, pour l’ex-Brugeois. Zéro but à Brest (Ligue 1) et un prêt écourté le poussant à quitter le Finistère en janvier. Des statistiques semblables dans le Hainaut. Son dernier but remonte au 7 mars 2021. Un buteur qui ne marque pas souffre forcément. Lui préfère relativiser. "Ça ne me trotte pas dans la tête", assure Badji. "C’était vraiment difficile de ne pas marquer mais je ne suis pas déçu car j’aidais l’équipe dans le jeu. Je garde la tête froide. Mes équipiers ont encore confiance en moi. Je n’ai pas perdu mon sens du but. Tout le monde traverse des moments délicats mais tout peut très vite se décanter. Le coach me pousse à prendre davantage ma chance."

Dans cette période compliquée, le Sénégalais a pu compter sur le soutien permanent d’Edward Still: "On lui fait confiance", a répété l’entraîneur carolo ce vendredi. "Je ne vais pas vous mentir. Il sera jugé sur ses buts car c’est l’essence même de sa position mais il a un rôle collectif à jouer. En préparation, je l’ai trouvé très bon au niveau de l’engagement. Ce samedi, les supporters s’identifieront à lui par sa combativité."

Le crédit de Badji n’est toutefois pas illimité et on imagine mal Charleroi se réjouir uniquement du tempérament volontaire de son n°10. S’il commencera la saison dans le onze de base, son statut de titulaire s’effilochera rapidement s’il ne retrouve pas le chemin du but. "Je n’ai pas de pression même si je sais que je joue ma chance sur les prochains matchs. C’est mon métier. Le match d’entrée est toujours important. L’essentiel, c’est de se concentrer et de donner le meilleur de moi-même." Edward Still ajoute: "Tout le monde joue gros. Les postes sont doublés, donc toute l’équipe ressent la pression"

Son buteur semble en tout cas imperturbable. Le futur transfert de Benbouali ne le tracasse guère non plus. "Si tu amènes cinq ou dix attaquants, ce n’est pas un problème. J’ai toujours évolué dans des clubs où la concurrence existait. En plus, j’ai souvent joué avec un attaquant à mes côtés."

Se retrouver

Le nœud du problème réside dans cette équation à vite résoudre pour le T1 du Mambourg: comment faire pour retrouver le Youssouph Badji étincelant à son arrivée en Belgique? "Il lui manque un brin de réussite. Youssouph revient de loin. Il n’a pas joué à Bruges ni à Brest. Cela crée forcément des doutes. Il est encore jeune."

On a tendance à l’oublier mais le Lion de la Teranga (1 sélection) n’a que 20 ans. Un âge déjà charnière quand l’on a effectué un baptême si tonitruant. Lui croit "en la force du travail" pour retrouver le niveau qui était le sien chez le champion de Belgique en titre (7 buts en 26 matchs). Il faudra faire au moins aussi bien plus rapidement Charleroi pour contenter les supporters et ne pas perdre définitivement toute crédibilité.