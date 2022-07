Wout van Aert : "Je suis heureux quand je peux faire plein de choses"

Il a ouvert Laporte

Alors que c’était un profil tracé pour lui, le couteau suisse de Jumbo-Visma n’a donc pas joué sa carte personnelle. Il a passé le flambeau à un équipier. "Comme je ne me sentais pas super bien, j’ai dit à Christophe (Laporte) qu’il pouvait tenter sa chance. Ce qu’il a fait à la perfection." Après avoir quand même un peu mené le peloton pour placer idéalement le Français, le maillot vert a sagement terminé l’étape. "En passant la ligne avec Nathan van Hooydonk, on a entendu que Christophe avait gagné. Je n’en croyais pas mes oreilles. Il a eu une seule occasion sur ce Tour et il ne l’a pas laissée passer."

Il veut gagner le chrono

Van Aert, lui, retournera au combat dès ce samedi à l’occasion d’un contre-la-montre taillé pour ses qualités. "Oui, je vais viser la victoire", confirme-t-il le plus naturellement du monde.

Et le lendemain, ce sera l’apothéose sur les Champs-Élysées avec, sans doute, une nouvelle occasion de briller. Et après? Pensera-t-il à changer quelque peu de stature pour devenir un coureur de grands tours comme sa polyvalence extrême semble le suggérer? "Je n’en ai nullement l’intention", coupe-t-il. "Je ne peux rien désirer de plus que ce que je fais maintenant et les gens devraient s’en contenter également. Quand est-ce que je suis le plus heureux? Lorsque je peux faire plein de choses en même temps." Même se reposer une journée.