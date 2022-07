Tadej Pogacar va tout donner dans le chrono

Avant de se mêler au sprint dans les rues surchauffées de Cahors, le coureur d’UAE a passé une journée qui ne fut pas exempte d’émotion. C’est peu dire.

«Pour le fun»

Après avoir subi une crevaison, alors que le peloton venait de se scinder en deux, avant de se reformer, sous l’effet du vent de côté, le porteur du maillot blanc de meilleur jeune accompagna une accélération qui contraignit Wout van Aert à réagir directement. "Je ne sais pas bien ce qui s’est passé", disait-il à l’arrivée. "Il y avait un peu de stress, ça roulait vite et à un moment, je me suis retrouvé devant avec Schachmann. J’ai essayé, mais je savais que ça ne marcherait pas. C’était pour le fun."

Mais Tadej Pogacar a manifestement bien encaissé les suites de sa chute dans la descente du col de Spandelles. "Je me sens bien, oui, ça va", continua-t-il avant d’aborder le contre-la-montre de la 20eet avant-dernière étape de ce Tour de France, ce samedi, long de 40,7 km entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. "J’essaierai de donner le maximum, tout simplement. On verra comment les jambes répondent, je vais tout donner, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer…"

Il n’a de toute façon plus grand-chose à perdre.