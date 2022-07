Ronny Deila: «Même battu, j’aurais félicité les joueurs»

Zone grise

Les décisions de Lawrence Visser ont évidemment alimenté la conférence de presse mais Peter Balette, l’adjoint de Hein Vanhaezebrouck, n’a pas voulu polémiquer. "On nous dit que ce sont trois phases qui sont des zones grises: le penalty qu’on concède (NDLR: suite à la faute de Torunarigha), les penalties qu’on peut siffler pour nous (NDLR: le coude d’Emond puis la faute de Bodart). Je suis surtout déçu du but qu’on prend. Il n’y a pas de zone grise, on ne doit pas encaisser."

Au sujet de l’exclusion de Calut, Deila a commenté: "La première jaune vient peut-être vite mais il doit apprendre à ne pas faire la deuxième faute. J’espère maintenant qu’on jouera plus longtemps à onze (sourire)." Pour conclure, l’entraîneur norvégien a commenté les prestations abouties de Dönnum et Amallah: "Selim est un top joueur, on le sait, et il l’a encore montré, alors qu’Aron a très bien dépanné comme arrière gauche. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé la saison passée, on discute beaucoup avec eux à l’entraînement, pour les mettre en confiance."