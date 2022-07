Mondiaux à Eugene: Sydney McLaughlin améliore encore son record du monde sur 400 m haies!

Hayward Field réussit décidément particulièrement bien à Sydney McLaughlin. Ce vendredi soir, la spécialiste du 400m haies, confirmant qu'elle évolue seule sur sa planète à 22 ans seulement, a, en effet, battu le record du monde de la discipline pour la troisième fois dans ce stade, et pour la quatrième fois de sa carrière en un peu plus d'un an.