Ce match résume en quelque sorte leur tournoi. Après avoir réussi à décrocher une première qualification historique pour les quarts de finale de l’Euro, les Belges ont réussi à contenir la Suède, l’une des meilleures nations mondiales. À l’image des deux premiers quarts de finale déjà disputés, les jeux n’étaient pas faits.

De Neve a rassuré

Ce qu’on pouvait redouter, avec des vice-championnes olympiques suédoises déroulant le rouleau compresseur et venues en Angleterre pour combler 38 ans d’attente, a eu lieu. Mais comme contre la France, le bloc belge s’est montré solidaire, rendant dingue les animations adverses. Certes, les Suédoises ont dominé le match mais, à l’image de leur tournoi, les Red Flames ont avant tout évolué en bloc, faisant à nouveau preuve de résilience.

Avec deux joueuses absentes de la feuille de match à cause du Covid, les Scandinaves ont dû revoir leur copie, là où la Belgique a pu compter sur un effectif au complet même si, au vu des trois changements opérés par Ives Serneels, on se doute que Jody Vangheluwe n’en a toujours pas fini avec ses problèmes au genou qu’elle traîne depuis fin 2021.

Comme souvent ces derniers matches, c’est vers le flanc droit belge, de Deloose pour l’occasion (sécurisé davantage à l’heure de jeu par le repositionnement de Cayman), que l’adversaire a pilonné. Il a d’ailleurs fallu un tacle défensif de dernière minute de Tessa Wullaert à la demi-heure de jeu pour empêcher le danger de trop se rapprocher de la cage de Nicky Evrard. Si l’Anderlechtoise au numéro 22 a reçu de nouveau sa chance, sa comparse quintuple championne de Belgique, Laura De Neve, semble avoir bien profité de son match de repos contre l’Italie.

On s’attendait à voir Tysiak retrouver une place de titulaire en défense centrale mais le retour de De Neve a finalement rassuré même si elle est restée prudente dans ses relances. La présence de Marie Minnaert à la place de Dhont a surtout permis d’avoir de la taille et du répondant physique face aux Suédoises plus promptes dans les duels.

Wullaert peu alimentée

La Belgique a, comme depuis le début du tournoi, couru derrière le ballon – même si la possession indiquait parfois un léger avantage aux Flames – avec les joueuses de Gerhardsson surmultipliant les occasions alors que, côté belge, il a clairement manqué de solutions offensives avec une Wullaert très peu alimentée. Même si c’est l’élimination qui est au bout des 90 minutes, les Red Flames sont sorties la tête haute. À l’image de leur tournoi.