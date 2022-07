Le premier point du changement

Ronny Deila veut refaire du Standard une équipe qui fait peur à domicile. Elle ne fait pas peur, mais elle a au moins des ressources, et c’est aussi un élément important par rapport à la saison passée, qu’il faudra confirmer.

Des décisions discutables

Ce premier match de la saison a eu son lot de décisions, discutables ou non, et le penalty qui n’a pas été accordé à Gand pour un coude trop haut de Renaud Emond sur un coup franc de Sven Kums en première période, va apporter de l’eau au moulin de la théorie de Hein Vanhaezebrouck, suspendu hier pour avoir remis en question les qualités du corps arbitral, la saison passée.

Lawrence Visser a pris de bonnes décisions, par ailleurs, mais il aurait pu s’abstenir, aussi, de donner la carte jaune, si tôt, à Calut, dans l’esprit d’une rencontre qui venait de débuter. Le jeune arrière gauche aurait pu s’abstenir de faire la faute, qui a provoqué son exclusion, aussi, évidemment.

Amallah, des sifflets aux acclamations

Le Standard, à dix, a su ouvrir le score, à la suite d’un penalty provoqué et transformé par Selim Amallah. L’international marocain était sifflé six jours plus tôt, dans ce même stade. Les choses changent vite, dans le foot. Mais en infériorité numérique, les Rouches savaient leur tâche compliquée. Ils ont donné le change, en première période, dans un 3-5-1 avec Dönnum et Noubi dans les couloirs pour défendre, mais à force de subir, il y a toujours bien un moment où ça craque. Cela a craqué aux alentours de l’heure de jeu. Bodart avait été sauvé par sa latte deux minutes avant, mais il n’a pas été aidé par des équipiers trop larges au marquage: Owusu, monté à la mi-temps à la place de Marreh, averti, a trop facilement envoyé un centre, que Nemajic a repris, puis Tissoudali prolongé.

La suite, malgré la montée de Ohio, qui a montré qu’il pouvait être rapide sur les premiers mètres mais n’a pu faire reculer le bloc gantois, est restée sous cette forme d’attaque-défense. Et, presque comme une évidence, le deuxième but gantois est tombé, de la même manière: un centre trop facilement donné par Kums, et Lemajic trop seul pour conclure. Mais le Standard n’a pas abandonné, et c’est au moins le signe d’un progrès.