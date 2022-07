Laporte: «C’est plus qu’une récompense»

Carte blanche

Deux fois, tandis qu’il finissait presque en roue libre, Laporte se prit le casque, et la tête que celui-ci protégeait, entre les mains, histoire de se persuader qu’il ne vivait pas un rêve éveillé. "L’équipe m’a fait confiance. Wout aurait pu faire l’étape mais il m’a dit que c’était pour moi et quand Jonas (Vingegaard) a été sécurisé aux trois kilomètres (NdlR: en cas d’incident le maillot jaune aurait alors été classé dans le même temps que le peloton), on m’a dit à l’oreillette que j’avais carte blanche."

Le Français, qui avait reçu la première étape de Paris-Nice (et le maillot jaune de leader) en cadeau de ses leaders, a cette fois été chercher son succès à la pédale.

"J’étais bien placé devant en suivant Wout et Jonas", disait-il. "Il y a eu une cassure car Bodnar était en bout de course. Je savais que, contre les sprinters, ce serait dur de gagner, alors je n’ai pas hésité. Stuyven, qui était devant, ne m’a pas vu. Il a fait l’effort pour revenir sur Wright et je les ai passés. Aux 200 mètres, j’ai regardé derrière et j’ai compris que j’allais gagner. J’ai même pu savourer. C’est incroyable, c’est un rêve d’enfant. Tous les coureurs rêvent de gagner sur le Tour. C’est la plus belle victoire de ma carrière, devant ce qui était arrivé à Paris-Nice. C’est aussi la première victoire française, elle vient après longtemps et tant mieux si elle fait plaisir à beaucoup de monde."

L’entente avec van Aert

Pour Laporte, arrivé dans l’équipe Jumbo-Visma à la demande de Wout van Aert dont il fut un des meilleurs lieutenants au printemps, ce succès, mais aussi tout le Tour réussi de sa formation, n’est pas dû au hasard. "C’est la récompense de trois semaines d’efforts", dit-il. "Pour l’équipe, ce Tour est énorme. Pour moi, c’est plus qu’une récompense. J’étais déjà heureux du Tour, même si je n’avais pas de performance personnelle (NdlR: il s’était pourtant classé 3eà Calais). J’ai consenti d’énormes sacrifices. En trois mois, j’ai dû passer une semaine chez moi, entre les six semaines des deux stages en altitude, le Dauphiné puis le Tour. Nous sommes un groupe très soudé, dans lequel règne une super ambiance. Ça paie sur le terrain et voyez l’équipe, il n’y a que des coureurs du top mondial. Dont le meilleur du monde, Wout van Aert. Il m’apporte énormément. Être à ses côtés me motive encore plus, ça m’aide à me surpasser. Wout est un vrai leader de groupe."

«Rien n’est laissé au hasard»

Pour Christophe Laporte, c’est dans son transfert, l’hiver dernier, de Cofidis à la Jumbo-Visma qu’il faut chercher les clés de son succès dans la préfecture du Lot. "Mon passage chez Jumbo y contribue à 100%", analyse le Français. "Beaucoup de choses ont changé, rien n’est laissé au hasard dans cette équipe, la préparation, la diététique, le matériel… Chaque jour, on a un plan, chacun sait ce qu’il doit faire au départ de chaque étape. Quand un objectif est atteint, on se focalise sur le suivant et ainsi de suite. Aujourd’hui (vendredi), on devait s’occuper de Jonas jusqu’à trois kilomètres. L’étape pouvait être nerveuse, il y avait des risques de bordures. Ce n’est qu’ensuite qu’on pouvait penser au sprint. Finalement, Wout m’a laissé libre."

Selon lui, la fête n’est pas finie. "Cinq étapes, c’est déjà énorme mais Wout peut encore gagner les deux dernières, comme l’an passé", assure-t-il. "Comme Jonas, il est motivé par le chrono et il s’est déjà imposé sur les Champs-Élysées. Si c’est possible, il ne va pas s’en priver."