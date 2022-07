Julian Alaphilippe de retour sur le Tour de Wallonie : "Le Mur de Huy, je l'aime autant que je le déteste"

La reprise sera intense dès ce samedi avec une étape musclée et un final brutal au sommet du Mur de Huy où tout le monde attend Julian Alaphilippe, triple lauréat de la Flèche Wallonne. Mais le Français préfère rester prudent. Entretien.

Où en êtes-vous physiquement après votre grave chute subie à Liège-Bastogne-Liège?

Je vais bien. Je suis très content de reprendre la compétition. Je n’ai fait que le Championnat de France depuis ma chute, c’était donc un peu spécial pour moi ces derniers temps. Je sors d’un bon stage à Livigno. Je suis très motivé. Cela va être une semaine difficile. J’ai hâte de voir les sensations en course, de faire des efforts. Cela va faire du bien pour la suite de ma saison.

Il n’y a plus de conséquences de votre chute?

Non. J’ai bien repris. Ce sera un bon test dès ce samedi avec l’arrivée à Huy. Comme toute la semaine, qui ne sera pas facile. J’ai envie de faire des efforts et de voir comment je vais me sentir.

Vous y repensez, à cette chute?

Évidemment, on y repense. Surtout dans la foulée. Ce sont des mauvais moments dans une carrière. Cela arrive à tout le monde mais cette saison c’était un peu trop pour moi. J’ai aussi souvent été malade. Tout a été un enchaînement de m… (sic). En plus, avec le maillot de champion du monde, c’est tout de suite catastrophique par rapport aux attentes du public. J’en fais abstraction. Mais je sais que je n’ai pas été là où je voulais être. C’est donc important pour moi d’avoir de bons objectifs jusqu’à la fin de saison. Je veux retrouver mon niveau. Cela passe par des efforts à l’entraînement. Et la compétition.

Ce sera particulier de reprendre avec le Mur de Huy, sur cette arrivée qui vous tient à cœur?

Oui. Et je sais que je serai attendu. C’est une arrivée que je connais bien, que j’apprécie. Mais physiquement, j’ai besoin de retrouver des repères, de la confiance. Ce sera un bon test car, dans le Mur, les jambes décident du vainqueur. Je suis curieux de voir ce que cela va donner. Il y a du niveau. Il n’y a plus de course qu’on peut aborder tranquillement. Chaque épreuve est très relevée. Même si j’y ai moins de stress qu’avant les Classiques ou le Tour de France. Mais je ne suis pas là pour terminer dernier tous les jours. J’ai envie de me faire plaisir malgré la concurrence.

Ça promet d’être brutal comme étape de reprise…

Oui. Je peux très bien imaginer à quel point ça va faire mal. Il n’y a pas de secret sur une telle arrivée. Je ne connais pas encore trop la suite du parcours mais je sais que les étapes ne sont pas faciles. Le parcours peut être costaud, avec du dénivelé chaque jour même s’il y aura une étape pour les sprinters à la fin. Il y a de quoi faire. Pour en revenir au Mur de Huy, pour être honnête, cette arrivée, en fait, je l’aime autant que je la déteste. Je la déteste car elle fait toujours très mal mais je l’aime bien car elle me convient. Je ne sais pas si c’est possible pour moi de gagner samedi. Je n’ai pas travaillé les efforts lactiques récemment. J’ai fait beaucoup d’endurance, de dénivelé. Je n’ai donc pas une préparation comme avant la Flèche Wallonne. Mais j’espère être surpris.