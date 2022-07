Wout van Aert doit-il viser le général d’un grand tour?

Ils avaient un plan et ils l’ont respecté: « Cela a été une super-journée. On savait que cette étape convenait mieux à Jonas (NdlR: Vingegaard) que celle de la veille parce que les ascensions étaient plus longues et moins raides. C’était un jour pour attaquer et prendre du temps. Moi, je devais rester le plus longtemps devant pour pouvoir aider Jonas le plus près possible de l’arrivée. À aucun moment, je n’ai pensé à la victoire ou au maillot à pois ».