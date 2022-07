Vingegaard: « Je ne veux pas encore dire que j’ai gagné le Tour »

Les deux étapes pyrénéennes ont complètement rebattu les cartes au classement et figé les quatre premières places à trois jours de l’arrivée. À 36 ans, Geraint Thomas, vainqueur en 2018, deuxième l’année suivante, complétera le podium à Paris où David Gaudu finira 4e. Seule la bagarre pour le 5estrapontin donnera un intérêt supplémentaire au chrono de samedi, à Rocamadour, où Nairo Quintana, Louis Meintjes, le petit Sud-Africain d’Intermarché-Wanty Gobert, et Aleksandr Vlasov seront aux prises: trente-cinq secondes à peine les séparent.

Ce jeudi, Pogacar est tombé les armes à la main, dans tous les sens du terme, puisqu’il a fini par chuter, sans trop de gravité dans la descente technique du col de Spandelles.

"On ne peut pas dire qu’il a raté son virage, il est allé un peu trop vite, raconta Vingegaard, mais il s’est retrouvé dans les graviers sur le bas-côté et il est tombé. C’était un incident malheureux et je l’ai attendu, c’était normal. Tadej et moi on s’entend bien, on se respecte et on s’amusait bien".

Les attaques précédentes du Slovène (il n’y en eut plus aucune après cette culbute) mirent à chaque fois tous leurs adversaires en difficultés, mais elles ne firent jamais rompre Vingegaard, dont on ne peut même pas affirmer qu’il plia un moment, même bref. Il ne restait plus qu’une montée et le maillot jaune avait bien senti qu’il était le plus fort. Il attendit son dauphin tombé au sol pour avoir essayé de le distancer dans la descente. Ce qui lui offrit le bonheur de le distancer ensuite dans l’ultime ascension, puis d’enlever une deuxième victoire d’étape après celle qui, au Granon, lui avait offert le maillot jaune.

"Gagner une étape du Tour en jaune, c’est incroyable" , avoua Vingegaard. "Ce matin, j’avais dit à ma femme que je gagnerais pour elle et notre fille, les deux femmes de ma vie. Je suis super-heureux d’y être parvenu et c’est pourquoi, j’ai tenu une fois encore à les appeler directement par téléphone après ma victoire".

Jonas Vingegaard a ainsi parachevé son futur triomphe.

Attendu 26 ans après Riis

À l’arrivée, il a ajouté une minute à son bonus et à trois jours de l’arrivée, malgré le chrono dans le Lot qui attend les coureurs samedi, on peut dire qu’il gagnera le 109eTour de France et deviendra le deuxième Danois lauréat de la Grande Boucle, vingt-six ans après la victoire peu glorieuse de Bjarne Riis.

"Je ne veux pas encore dire que j’ai gagné le Tour, il reste trois étapes, dit-il. Il y a d’abord demain (ce vendredi), puis après-demain (samedi), ce n’est qu’à Paris que je le dirai. Je veux rester concentré sur ce qui nous attend".

Le maillot jaune sait aussi qu’il peut aussi compter sur une incroyable équipe Jumbo-Visma qui n’est pas pour rien dans son futur succès.

"Je dois bien sûr remercier mes équipiers, tout le monde a été incroyable une fois encore, dit-il en énumérant le prénom de ses cinq partenaires. Comme dans l’étape du Granon, on a vu combien notre équipe est forte avec le meilleur coureur du monde, Wout van Aert, qui m’aide à gagner le Tour. On nous a dit à la radio que Pogacar était au point de rupture. C’est à ce moment que Wout a tout donné et qu’il a lâché Tadej. S’il ne l’avait pas fait, j’aurais sans doute attaqué un peu plus tard car j’avais de bonnes sensations. Mais au final, je n’ai même pas eu besoin de l’attaquer".

Enfin, s’il fallait encore un indice du professionnalisme du maillot jaune et de la formation Jumbo-Visma, le voici: à Hautacam, quelques instants après l’arrivée, Jonas Vingegaard a effectué son retour au calme sur son vélo de chrono. Cela afin de commencer à se familiariser avec la machine sur laquelle il voudra encore remporter, samedi dans le Lot, le bras de fer avec Tadej Pogacar. Un duel pour l’honneur, car, avec 3:26 entre les deux hommes, sportivement, tout est joué!