Standard: trois capitaines et un gardien numéro un

Ce vendredi, Arnaud Bodart va retrouver le terrain en tant que titulaire, 145 jours après sa dernière sortie. C’était à l’époque… contre Gand. « Je ne me suis même pas fait la réflexion, c’est parce que vous le mentionnez sinon je n’y aurais même pas prêté attention » , lance, tout souriant, un Bodart surexcité. Car Ronny Deila a bien opté pour Bodart en tant que gardien numéro 1. Mercredi, en conférence de presse, le portier a dit son impatience: « C’est comme si on repartait d’une page blanche, a-t-il expliqué. La préparation est passée à une vitesse folle. On sent un groupe qui vit bien et le mérite en revient avant tout au coach qui met une ambiance géniale au sein du club. Il est arrivé avec une nouvelle philosophie et on forme vraiment un groupe au sein duquel tout le monde tire dans le même sens. On ne va pas se cacher, la saison dernière, ça n’était pas le cas et chacun essayait de tirer son épingle du jeu. »