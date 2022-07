Les stars de la F1 soutiennent le GP de Belgique : "Honteux si on supprime Spa"

Mais comme l’a très honnêtement souligné Sebastian Vettel avec son franc-parler habituel: "Il y a peu de fans du Castellet parmi nous. Par contre, je ne connais pas un pilote qui n’aime pas rouler à Spa. Supprimer Francorchamps serait une honte. On ne m’a pas demandé mon avis,mais je voterais pour Francorchamps. Surtout après ce qui est arrivé l’an dernier (NdlR: une parodie de course et quelques tours seulement à cause de la pluie). On doit être grand en tant que sport et y retourner pour plusieurs années pour remercier les spectateurs de 2021."

Même son de cloche du côté du champion en titre et demi-Belge, Max Verstappen, soutenu chaque année en Ardenne par 45000 fans: "Ce serait honteux de ne plus aller sur cette piste incroyable encore améliorée durant l’hiver. C’est mon circuit préféré."

Et le Français Pierre Gasly de renchérir: "C’est le mien aussi". Il y a pourtant perdu l’un de ses meilleurs amis. "Spa fait partie de l’histoire de la F1, un tracé naturel", souligne le septuple champion du monde Lewis Hamilton. "On ne nous demande pas assez souvent notre avis", regrette pour sa part Valtteri Bottas.

«Intouchable» selon une enquête de la FIA

Un véritable plébiscite donc avec, aussi, des votes favorables et bons mots de Nicholas Latifi, Lando Norris ou Charles Leclerc qui a gagné en Belgique et dont l’écurie Ferrari était jadis dirigée par Stefano Domenicali, aujourd’hui à la tête de Liberty Media, la société dirigeant la F1 qui est devenue hélas plus un business et un show qu’un véritable sport. Sinon on ne discuterait pas aujourd’hui de la présence ou non d’un GP qualifié d’après une enquête mondiale réalisée par la Fédération internationale de l’automobile (FIA) auprès du public comme "intouchable". Mais pas facile pour un Italien d’expliquer à ses patrons américains qu’il faut respecter l’histoire et les traditions dans un pays dont la seule chose qu’ils savent est qu’il n’y a pas de pétrole et qu’il y pleut beaucoup.