Des interventions devant Tissoudali, Hjulsager et Cuypers ainsi qu’une bonne présence dans le jeu aérien. Ne peut rien sur les deux buts.

Ngoy 6

A la surprise générale, le défenseur central était repositionné à droite. Il perd deux duels aériens contre Lemajic sur les deux buts gantois.

Dussenne 6,5

Le nouveau capitaine des Rouches a eu fort à faire face aux vagues gantoises. Il aura eu le don de se battre sur tous les ballons. Il s’érige en héros à la fin grâce à Canak.

Laifis 6

Tout comme Dussenne, le Chypriote a souffert face au trio Tissoudali-Cuypers-Lemajic.

Calut NC

Son premier avertissement est très sévère mais le second est logique. Faute inutile à cet endroit du terrain d’autant plus quand on est déjà averti. Une erreur de jeunesse.

Raskin 6

Beaucoup de ballons touchés, quelques pertes de balle et une frappe déviée sur Roef en première période, Raskin a surtout bien combiné avec les offensifs dont Amallah. Sa pugnacité était, comme toujours, de sortie.

Cimirot 6

Fatalement plus collé à sa défense après l’exclusion de Calut, Cimirot a souvent couru après le ballon mais il a souvent été à la bonne place comme lorsqu’il dégage le ballon après que ce dernier a touché la latte en seconde période.

Dönnum 6

Le Norvégien est revenu à Liège avec un autre état d’esprit. Durant la semaine, il a été un des meilleurs à l’entraînement. Contre Gand, il s’est sacrifié défensivement une fois les siens à 10. Applaudi lors de sa sortie, ce qui n’était que rarement arrivé la saison dernière.

Dragus NC

Alors qu’il semblait dans un bon jour, le Roumain a malheureusement fait les frais de l’exclusion de Calut.

Emond 6

Lorsque Monsieur Visser a sorti le carton rouge pour Calut, il a su que sa soirée allait être compliquée. L’attaquant a alors passé le plus clair de son temps à presser l’adversaire. Une belle occasion après le repos, bien servi par Noubi.

Noubi 6

Pas facile pour le gamin de rentrer dans pareilles circonstances mais le jeune joueur du centre de formation ne s’est pas laissé démonter. Excellent service pour Emond qui amène une occasion de but et un sauvetage sur la ligne à la 70 minute.

Deila 7

Il a certainement dû rêver à d’autres débuts, plombés par cette exclusion précoce. Il aura par contre apprécié l’état d’esprit de ses hommes qui n’ont rien lâché dans l’adversité pour prendre un point.