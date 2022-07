Le Standard arrache le nul (2-2) dans les arrêts de jeu dans un match fou face à La Gantoise

La feuille de match

Hein Vanhaezebrouck devait coacher des tribunes ce vendredi soir à cause d’un dérapage de la fin de saison passée. Depoitre, De Sart, Nurio et Odjidja-Ofoe sont absents pour des blessures. Castro-Montes s’est testé avant le match mais ne va pas prendre part à la partie. Arrivé de Malines cet été, l’ex-Standardman Hugo Cuypers commence la partie.

Côté Liégeois, seul Tapsoba est blessé.Le nouveau transfert Noah Ohio est sur la feuille de match. Arnaud Bodart a été choisi comme gardien numéro un au détriment de Laurent Henkinet, comme annoncé cette semaine .

45 minutes, un goal, une rouge

Le Standard enflamme son stade dès les premières minutes.Le press de Dragus dès la première seconde lance les hostilités, Amallah et son joli contrôle orienté ne peuvent cependant pas atteindre la cage de Davy Roef. La Gantoise prendra peu à peu le contrôle, Tissoudali est à la finition d’une bonne reconversion offensive, sa frappe n’inquiète néanmoins pas Bodard.

La jeunesse du back gauche du Standard Calut lui coûtera sa deuxième jaune, très rapidement dans le match.Jauni une première fois après quelques minutes, le défenseur fait faute sur Samoise et est sévèrement jauni par M.Visser.

La Gantoise domine, mais le Standard contre bien.Emond tente un pointu qui inquiète Roef pendant que Amallah se fait accrocher dans le rectangle.L’arbitre désigne le point de pénalty, même après discussion avec le var. Selim Amallah s’en charge et trompe le gardien gantois , c’est 1-0 . La rencontre se poursuit ensuite sous la domination des néerlandophones, le Standard fait le gros dos jusqu’à la fin de la mi-temps, en guerriers. Ils frôlent même le pénalty concédé quand, sur coup-franc, Emond écarte sa main étrangement.M.Visser ne bronche pas et ne siffle rien.

Sauvetage en fin de rencontre

Les interviews de la mi-temps laissaient penser que La Gantoise n’était pas du tout content du score...En revenant sur le terrain, on l’avait compris.Après quelques minutes, Cuypers envoyait une fusée sur Bodart qui déviait sans prendre de risques. Le jeune Noubi, rentré pour remplacer Calut, fait parler sa vista et lance Emond seul en profondeur.Le contrôle du "Phoenix" n’est pas assez bon, il s’écarte un peu de la trajectoire du goal et envoie sa frappe dans la tribune.

Le bouchon rouche a fini par sauter, un long centre arrive sur Lemajic, qui gagne son duel, durement, face à Ngoy qui s’écroule, le ballon revient sur Tissoudali qui égalise de l’extérieur du pied . C’est à dix minutes du terme que tous les espoirs s’effondrent pour le Standard… Kums centre complètement seul et le géant Lemajic finit de la tête dans le petit filet gauche .

Le match semblait fini, Amallah gagne alors un coup-franc tout seul.Canak est trouvé sur celui-ci, la jeune pépite centre magnifiquement pour Dussenne qui fusille Roef de la tête, c’est 2-2 ! Ensuite, un gros choc entre Arnaud Bodart et Torunarigha force le défenseur gantois à rester à terre et même à être sorti sur civière, ce qui rajoute du temps additionnel.