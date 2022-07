À 21 ans, elle a réussi à prendre le lead aux côtés de De Neve ou de Biesmans. Avec à chaque fois, une solide performance. Vu les indélicatesses de De Neve avec sa cuisse, il n’est pas exclu que le duo Tysiak-Kees soit reformé, comme à OHL, pour affronter la Suède (pour repositionner Biesmans plus haut). Leur âge, 22 et 21 ans respectivement, ne semble pas inquiéter le staff. "C’est jeune mais Sari a démontré que l’âge n’était pas un problème pour jouer des matchs formidables, s’enthousiasme Ives Serneels. C’est un exemple pour les autres jeunes."

En débarquant sur le sol anglais, Kees était, avec Feli Delacauw, la moins capée et la moins expérimentée du groupe. Elle n’est surtout arrivée chez les Flames qu’en février dernier après une première sélection en septembre en Pologne et deux matchs en U23 en automne. Personne ne s’attendait à ce qu’elle soit élue joueuse du match contre l’Italie six mois plus tard. "Si elle n’avait pas connu de blessure au genou après le match en Pologne, elle serait arrivée plus vite en A , lance Thomas Jansen, l’entraîneur des U23, présent en Angleterre. Elle est venue en U23 pour jouer deux matchs de haut niveau et après ces deux rassemblements, nous avons conclu qu’elle était prête et elle a parfaitement réussi la transition. Mais déjà en U19, on savait qu’elle avait le potentiel."

«Une défenseuse très moderne»

La Limbourgeoise s’inscrit comme la future patronne de la défense aux côtés de Tysiak. "Son jeu de tête, offensif et défensif, est une de ses forces. Elle a aussi la capacité d’attaquer le ballon et elle dispose d’une bonne intelligence de jeu pour aller s’infiltrer et faire le surnombre. On peut aussi construire vers l’arrière. C’est une défenseuse très moderne , décrit Thomas. Sari, c’est aussi une joueuse qui a les pieds sur terre. Elle doit peut-être davantage affirmer son caractère mais l’expérience qu’elle prend aux côtés de joueuses expé rimentées va l’aider et, puis, ça se travaille. Elle est parée contre toutes les situations, sérieuse. Avec Sari et Amber Tysiak, on a l’avenir mais on travaille aussi sur d’autres profils spécifiques en défense, notamment chez les équipes de jeunes."