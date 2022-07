Pogacar remporte la 17e étape du Tour de France juste devant Vingegaard (vidéos)

À la fin de cette journée, Vingegaard (Jumbo-Visma) est toujours en possession du maillot jaune juste devant Pogacar qui a encore perdu un équipier ce mercredi. Le maillot vert est Belge, puisqu’il est porté par Wout Van Aert (Jumbo-Visma) qui est assuré de le garder s’il arrive jusqu’à Paris . Genschke (Cofidis) est toujours vêtu du maillot à pois et a remporté quelques points.

Le film de la course

Les attaques fusent à l’avant en début de course, cependant aucun coureur ne se détache du peloton. Les équipes Ineos puis Trek tentent des sorties, tout comme Chris Froome au 10e km, sans succès.

Cette échappée aura peu duré. Les deux nouveaux meilleurs amis se font peu à peu reprendre et peinent à faire le break réellement. À 100 km de l’arrivée, le duo est finalement rattrapé par quatre coureurs. Wout Van Aert met la deuxième, histoire de boucler cette histoire de maillot vert, et rattrape l’échappée à l’approche du sprint intermédiaire.Néanmoins, l’échappée se fait vite rattraper, notamment par l’équipe Cofidis.

Deux hommes ont pris la tête au kilomètre 45 : Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) et Owain Doull (EFEducation-Easypost). Ils arrivent au pied du col d’Aspin (12 km, pente moyenne de 6,5%) ensemble.1 km plus tard, Doull distance le Québécois avant de se faire rattraper et dépassé par Pinot (Groupama-FDJ) et Lutsenko (Astana). Un groupe en contre se crée (composé du maillot à pois et de son équipe notamment) et, à 3 km du sommet du col, possède 15’’ de retard sur les échappés. Romain Bardet, en contre, sort alors du peloton et tente de rejoindre les autres groupes devant.

Après le col d’Aspin et sa légère descente, les coureurs se retrouvent face à la Hourquette d’Ancizan. Pinot et Lutsenko sont toujours devant à 25’’ du groupe du maillot à pois, 45’’ de Bardet et 1’42’’ du peloton et du maillot jaune. À 7 km du sommet, Bardet et Castroviejo ont rejoint le groupe du maillot à pois maintenant composé de Van Baarle (Ineos Grenadiers), Konrad (Bora-Hansgrohe), Mühlberger (Team), Périchon, Geschke (Cofidis), Teuns (Bahrain Victorious), Hamilton, Leknessund (DSM), Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert), Uran (EF Education-EasyPost), Simmons, Ciccone (Trek-Segafredo), Juul Jensen (BikeExchange-Jayco), Latour (TotalEnergies) et Jungels (Ag2r-Citröen).

Côté peloton, les coéquipiers de Pogacar tentent de faire tomber la muraille posée autour de Vingegaard en faisant des attaques.Mikkel Bjerg, impressionnant, mène le peloton et fait un travail dantesque qui mettra en difficulté Jumbo-Visma (dont Benoot) et surtout Adam Yates (10e au général) qui perd le contact avec le désormais groupe du maillot jaune...Même chose pour Pidcock quelques kilomètres plus tard.

Dans la descente, le groupe du maillot jaune qui était à 15 secondes de celui devant se fait distancer à une minute, cependant ils acceuillent trois nouveaux : Geschke, Périchon et Jensen.Le groupe Bardet chasse le duo de tête et revient même à 25’’ des échappés, à 36 km de l’arrivée.

Devant, Pinot et Lutsenko se sont fait reprendre et le groupe est composé de 17 coureurs dont Leknessund (DSM) qui décide de se lancer seul devant.La bagarre entre Emirates et Jumbo-Visma bat son plein et fait tomber petit à petit tous les autres coureurs qui étaient dans le groupe.Vingegaard finit par être isolé à côté des deux coureurs Emirates (McNulty, Pogacar), Sepp Kuss vient de lâcher le maillot jaune. Le dernier du groupe, GeraintThomas (3e au général), perd lui aussi le fil et se retrouve à 20’’ du maillot jaune à 23 km de l’arrivée.

Pogacar vainqueur, Vingegaard juste derrière

La dernière ascension est menée par McNulty, aucune attaque à l’approche de la fin de l’étape.Il reste 1,5 km et Pogacar semble tirer la langue légèrement.Vingegaard dépasse le slovène dans le trio. Il semble que Emirates attend le mur final, la pente raide jusqu’à la fin de l’étape. Pogacar a tenté une attaque mais Vingegaard lui répond et lui passe devant, le slovène met toute son énergie dans le dernier sprint.Il gagne l’étape avec Vingegaard dans sa roue (+4’’).

Le top 10 de l’étape

1.Tadej Pogacar (UAE Emirates)

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

3. Brandon McNulty (UAEEmirates)

4. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

5. Alexey Lutsenko (Astana)

6.Romain Bardet (DSM)

7.David Gaudu (Groupama-FDJ)

8. Alexandr Vlasov (Bora)

9.Louis Meintjes (Intermarché-Wanty)

10.Nairo Quintana (Arkea)

Le top 10 au général (individuel)

1.Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

2. Tadej Pogacar (UAE Emirates)

3. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

4. Nairo Quintana (Arkea)

5. David Gaudu (Groupama-FDJ)

6.Romain Bardet (DSM)

7.Louis Meintjes (Intermarché-Wanty)

8. Alexandr Vlasov (Bora)

9.Adam Yates (Ineos Grenadiers)

10. Enric Mas (Movistar)