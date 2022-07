17e étape du Tour de France : Pogacar attaque Vingegaard, à quel prix ? (vidéo)

La 17e étape du Tour de France 2022nous offre une bataille acharnée entre le maillot jaune et son dauphin.À 20 km de l’arrivée, le trio de tête est composé dePogacar et McNulty (Emirates) et de Vingegaard (Jumbo-Visma), le maillot jaune... Cette attaque, qui a l’air anodine puisqu’elle a été rapide et n’a pas distancé Vingegaard, a potentiellement empêché le danois de se ravitailler alors que les deux Emirates s’étaient remplis juste avant.