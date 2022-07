Liège s’impose face à Jodoigne grâce à un Loemba au-dessus du lot

Cette entame difficile a réveillé Liège qui a décidé de hausser le ton avec, à la baguette, un Yannick Loemba particulièrement inspiré. Le transfuge estival a fait parler sa vitesse mais aussi sa vision du jeu pour faire la différence... sans donner l’impression de forcer son talent. Il a provoqué le penalty (léger) transformé par

Perbet et a magnifiquement lancé en profondeur l’ancien attaquant de Charleroi, qui lobait le gardien après un très joli contrôle.

Ce duo semble bien se compléter, même si cela demandera confirmation face à un adversaire plus costaud. Mouhli, après avoir éliminé deux hommes dans le rectangle, et Gendebien, totalement seul face au gardien, et Mouchamps, bien isolé au petit rectangle, ont également trouvé l’ouverture.

La seconde période a été plus calme, notamment suite aux nombreux changements opérés par les deux coaches. Gaëtan Englebert a également testé

Maxime Cavelier au poste d’arrière droit. Le jeune liégeois n’a pas démérité et s’est même offert un magnifique solo de cinquante mètres, uniquement stoppé par un beau retour défensif adverse. Liège tentera de poursuivre sa belle préparation, dès samedi, face à Tubize- Braine.

Liège: Goffin (46e Debaty), Nyssen (46e Cavelier), Van Den Ackerveken (46e Lambot), Bustin (46e Vanoirbeck), Ronvaux (46e Massart), Merlen (46e Besson), Gosselain (46e Mouchamps), Panepinto (46e Reuten), Loemba (46e Bruggeman), Mouhli (46e Gendebien), Perbet (46e Mputu).

Jodoigne: Bronckart, Van Roosebeke (46e Pohl), Puttemans (73e Mirabel), Vanheukelom (69e Reuter), Tihon, Gilles (46e Muntuabu), Mbolo (46e Canaris), Beaupain (46e Sylla), Reuter (46e Soriano), Olemans (69e Van Roosebeke), Cassange (46e Akhal).

Avertissement: Cassange.

Les buts: 30e Mouhli (1-0), 36e Perbet sur pen. (2-0), 44e Perbet (3-0), 53e

Gendebien (4-0), 82e Mouchamps (5-0).