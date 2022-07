INTERVIEW | Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames, veut "offrir un nouveau grand jour à la Belgique"

Atteindre les quarts de finale était l’objectif annoncé avant le tournoi mais cette qualification constitue-t-elle un exploit à vos yeux?

Oui parce que c’est une performance historique pour le football féminin belge. Ce qui me fait surtout plaisir, c’est la manière avec laquelle l’équipe a grandi durant les trois matchs de poule et la maturité qu’elle a acquise. Ça provient du bon travail effectué déjà à la Pinatar Cup et la préparation. Les filles ont bossé dur.

Une photo circule avec votre adjoint Kris Van Der Haegen qui vous saute dessus au coup de sifflet final (voir médaillon). Racontez-nous cette émotion!

Il a jeté tout son poids, je comprends pourquoi j’ai mal au cou (rires). Je suis très émotif. Je garde à l’intérieur. Ça ne sort pas souvent donc c’est difficile de trouver les mots. On devait gagner (NDLR: la qualification dépendait aussi du résultat entre l’Islande et la France) et, au fil des sept minutes de temps additionnel, la tension a grimpé. Au coup de sifflet final, j’étais dans les vapes pendant un moment. Un vrai sentiment de libération. Ce métier offre de magnifiques moments mais aussi des moments difficiles.

Lesquels?

Rendre la sélection a été la décision la plus difficile de ma carrière. Mais vous savez que cela en fait partie. C’est le football. Tout le monde connaît de moins bons jours, cela s’est également produit ici avec certaines joueuses. Mais il faut garder la tête froide et s’assurer que tout le monde – joueuses et staff – sache qu’on peut compter les uns sur les autres.

Vous êtes en poste depuis 11 ans. Est-ce un accomplissement ou juste le début d’une nouvelle histoire?

J’espère le début d’une nouvelle histoire. Je suis évidemment heureux car j’ai beaucoup travaillé ces derniers mois. Ma femme m’a encore rappelé ce mardi qu’elle était seule à la maison mais elle a évidemment compris. Mais je n’ai pas d’ego, c’est un travail collectif. Je veux rester les pieds sur terre mais, en même temps, plus tard, je pourrai dire que j’ai réalisé quelque chose de grand avec cette équipe.

C’est un soulagement? Aviez-vous peur des critiques?

Tout coach peut être la cible de critiques. Je pense juste à faire le maximum pour mes joueuses.

Est-ce difficile de se rendre compte de l’ampleur de l’exploit réalisé?

Aujourd’hui (NDLR: lisez hier), je pense que nous avons à nouveau les pieds sur terre. Lundi, cette déconnexion était tout à fait normale. J’attends avec impatience le quart de finale de vendredi (21h). Je suis ravi des photos que je reçois en provenance de Belgique. On ne s’en rend pas forcément ici. Mon frère m’a envoyé une photo de CNN et je me suis dit: ‘C’est quoi tout ça?’. Profitons-en et soyons très heureux que les Belges aient appris à connaître les Red Flames. J’espère que vendredi, toute la Belgique sera dans la rue ou dans les cafés pour nous soutenir. Ensuite, ce sera à nous de leur offrir un nouveau grand jour.

Après 11 ans avec les Flames, comment parvenez-vous à continuer à apprendre?

En restant ouvert aux opinions des autres, tous les jours, et en puisant les bonnes choses. Je retire parfois des éléments intéressants des questions des journalistes. Je ne vais pas dévoiler lesquels mais certains morceaux ont d’ailleurs déjà été utilisés dans une diapositive au briefing.

Quelles sont vos astuces pour rester en éveil, en apprentissage constant?

J’ai quelques personnes à qui je parle de temps en temps. Parfois des membres du personnel, parfois ma femme, parfois mon père, parfois Jef Brouwers (NDLR: psychologue du sport). Chacun à sa manière. Je vais avoir 50 ans. C’est étrange mais, dans ma tête, ce futur anniversaire a une influence positive sur moi. J’analyse aussi le passé. J’écris beaucoup, je remplis des carnets pour extraire les éléments clés que je pense pouvoir utiliser pour améliorer une joueuse.

Le Covid vous inquiète-t-il, en sachant que la Suède, votre adversaire en quart, a été particulièrement touchée récemment?

Non, je n’ai pas peur. On en parle depuis des semaines avec les joueuses et il est évident qu’on est attentifs. Je suis persuadé que chacun fait le maximum pour rester professionnel dans ce contexte sanitaire.

On voit peu de Diables rouges afficher leur soutien. Cela vous déçoit?

Je ne pense pas du tout à ça. Quand quelqu’un le fait, c’est bien. Si pas, je ne m’en préoccupe pas. Je suis de toute façon certains que plusieurs d’entre eux regardent les matchs. Quand nous nous croisons au Centre national à Tubize, ils posent parfois des questions et, au vu de leurs questions, je sais qu’ils nous suivent et connaissent l’actualité des Red Flames.