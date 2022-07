Chris Froome se souvient de l'arrivée à Peyragudes : "C'était brutal"

Après l’Aspin, le deuxième col le plus visité dans l’histoire du Tour (75epassage depuis 1910), la Hourquette d’Ancizan et le Val Louron-Azet, dont la descente très technique et rapide peut jouer aussi un rôle, l’arrivée dans la station des Hautes-Pyrénées va nous replonger 10 et, surtout, 5 ans en arrière.

En 2012, pour la première visite du Tour à Peyragudes, Alejandro Valverde s’était montré le plus fort. Mais c’est bien plus la deuxième, venue de la course au maillot jaune, qui est restée dans les mémoires. Car son arrivée était tracée, comme cette année, sur l’altiport, un des rares aéroports de montagne pyrénéens que la saga James Bond a rendu célèbre.

Un camp afghan

Peyragudes est né de l’union de deux stations de ski. Celle qui domine le col de Peyresourde, côté Hautes-Pyrénées, et celle des Agudes, côté Haute-Garonne. Au début de l’année 1997, c’est à Peyragudes qu’ont été tournées les images du générique de l’un des plus célèbres films de James Bond, Demain ne meurt jamais, où avait été reconstitué au pied des pistes un camp afghan. Trois cents personnes (250 techniciens, 50 comédiens et cascadeurs), 50 tonnes de matériel, 20 véhicules de guerre et un avion tchèque d’entraînement avaient été utilisés pour ce tournage.

Un quart de siècle plus tard, c’est la tout aussi impressionnante caravane du Tour, ses coureurs, suiveurs, véhicules et zone technique qui leur succèdent sur les pistes.

Froome en zigzag

Chris Froome y a connu, en 2017, le moment le plus difficile de sa carrière, du moins au temps de sa splendeur. Dix jours avant de remporter son quatrième et dernier maillot jaune, le Kenyan blanc avait en effet été victime d’une défaillance dans les 350 derniers mètres de l’étape et ses terribles rampes à 17-20% qui semblent monter droit vers le ciel.

Tandis que Romain Bardet s’arrachait pour enlever l’un des plus beaux succès de sa carrière et que Fabio Aru - que le Français avait débordé -, se contentait de s’emparer du maillot jaune, Froome, à la peine et zigzagant sur le bitume, lâchait prise.

En un rien de temps, le Britannique avait cédé 22 secondes à ceux qu’il accompagnait encore 500 mètres plus tôt. Il avait temporairement (pour deux jours) cédé son maillot jaune à l’Italien et n’a pas oublié le mur de Peyragudes. "C’était une journée difficile pour moi", racontait Froome. "Je n’avais tout simplement pas les jambes dans la dernière rampe. C’était brutal, à plus de 20%. C’était un final vraiment, vraiment dur." Ce ne sera pas différent aujourd’hui.