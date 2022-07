Anderlecht : Fabio Silva complète le duo d'ados en or

Voilà donc, l’attaque 2022-2023 d’Anderlecht formée. Esposito et Silva devront faire oublier le duo Zirkzee-Kouamé, 31 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Une question se pose directement: les deux attaquants seront-ils complémentaires dans le 3-5-2 de Felice Mazzù? "Silva est un attaquant de surface qui a de la technique, de la grinta et qui a beaucoup progressé physiquement pour tenir le ballon" , éclaire Liam Keen, journaliste pour le quotidien local Express and Star . Un profil qui rappelle celui… d’Esposito. "Ça pourrait manquer de vitesse." Ce qui ne rend pas impossible leur association, loin de là. Il ne faut juste pas imaginer une copie du duo de l’Union SG de l’an dernier, avec le pivot Undav et le mobile Vanzeir. Il faudra par contre les nourrir en centres et les utiliser pour permettre à la deuxième ligne de s’infiltrer. Le job de Verschaeren et Ashimeru. Et le coach aura aussi les cartes Raman et Stroeykens s’il a besoin de vitesse.

40 millions€ en 2020

Plus gros transfert de l’histoire de Wolverhampton (40 millions€ au mercato d’été 2020), le joueur formé à Benfica puis Porto n’a pas réussi à s’imposer en deux saisons de Premier League (4 buts en deux saisons). Avec des critiques des supporters à la clef. "Il a besoin d’être titulaire régulier", estime Liam Keen. C’est justement ce que le nouveau numéro 99 d’Anderlecht est venu chercher en Belgique.