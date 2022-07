Les hommes de Karel Geraerts accueilleront l’équipe écossaise le 2 ou le 3 août au stade d’OHL, le Stade Marien n’était pas conforme pour les rencontres européennes, avant de se déplacer à Glasgow le mardi 9 août.

N’étant pas tête de série, l’Union était certaine de tomber sur un gros morceau (Benfica, PSV ou encore Fenerbahce et Dynamo Kiev étaient les autres potentiels adversaires). Face aux Rangers, la mission s’annonce d’ores et déjà périlleuse. " Il s’agit d’un grand nom du football européen , explique Karel Geraerts, l’entraîneur de l’Union. C’est une belle affiche et j’ai un très grand respect pour cette équipe. Nous commencerons à préparer cette rencontre d’ici deux semaines. Avant cela, je veux que les discussions dans le vestiaire soient cette semaine en lien avec Saint-Trond et avec Charleroi la semaine prochaine (NDLR: les deux premiers adversaires en championnat) . Ensuite, nous nous concentrerons sur les Rangers. "

L’équipe a fait parler d’elle la saison dernière avec un magnifique parcours en Ligue Europa. Après avoir écarté Dortmund, l’Étoile Rouge de Belgrade puis Braga et Leipzig, les Glasgow Rangers ont été battus aux tirs au but en finale de la compétition par Francfort. Le dernier vainqueur de la Coupe d’Écosse, qui avait écarté à deux reprises le Standard puis l’Antwerp lors de la saison 2020-2021, a terminé à la deuxième place du championnat écossais derrière le rival historique du Celtic.

Un noyau quatre fois plus cher

On peut écrire sans trop se tromper que l’Union et les Rangers ne vivent pas dans la même galaxie. D’après le site spécialisé Transfermarkt, l’effectif des Écossais vaut environ quatre fois celui des Belges (136 millions d’euros contre 37 millions d’euros).

Alors que les Bruxellois viennent de réaliser une grosse vente avec le départ de Casper Nielsen estimé à 5 millions€, les Rangers s’apprêtent à vendre leur pépite Calvin Bassey pour une somme record d’environ 23 millions€. Deux clubs sont en pôle position pour le joueur: l’Ajax Amsterdam et… Brighton, le club cousin de l’Union.

Quatre anciens visages de D1A

Le duel entre les deux équipes va permettre aux fans de la D1 belge de retrouver d’anciennes connaissances. Kemar Roofe, ancien joueur d’Anderlecht, est l’un des attaquants titulaires depuis deux saisons alors que Fashion Sakala (ex-Ostende) a joué 26 rencontres la saison dernière. Ianis Hagi, L’ancien joueur de Genk, fait lui aussi partie du groupe mais ne devrait pas croiser la route des Unionistes: le Roumain de 23 ans s’est gravement blessé au genou en début d’année et ne sera pas en mesure de recommencer la nouvelle saison avec son club.

Enfin, Rabbi Matondo a fait parler de lui la saison dernière avec le maillot du Cercle Bruges. Prêté en Venise du Nord par Shalke 04, le Gallois a inscrit neuf buts avant de prendre la direction des Rangers sous la forme d’un transfert définitif.

Reste à voir comment les joueurs de l’Union vont réussir à gérer ce grand moment qui les attend. Depuis le départ de Bager, Marcq et Nielsen qui avaient tous les trois déjà goûté à l’Europe, seuls trois joueurs du noyau ont déjà connu la saveur d’un match européen: Anthony Moris a joué un match d’Europa League, Guillaume François a participé à une rencontre qualificative pour l’Europa League alors que Bart Nieuwkoop a joué douze rencontres européennes. Pour trouver la personne qui a le plus participé à des rencontres européennes, il faut se tourner vers le staff: avec 22 matchs joués dans différentes compétitions européennes, Karel Geraerts est le plus expérimenté du groupe.

Le club a annoncé que les tickets pour la manche aller seront bientôt mis en vente. En cas de qualification face aux Rangers, l’Union devra alors jouer un barrage pour accéder à la Ligue des Champions. Dans le cas contraire, l’équipe sera directement reversée en phase de groupes de l’Europa League.