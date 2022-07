Et cette victoire contre l’Italie, conjuguée au nul de l’Islande (1-1 contre la France), elle était bien méritée. Ce succès, les Flames l’ont engrangé grâce au 37e but de Tine De Caigny. Après deux matches en mode mineur, la joueuse d’Hoffenheim a montré qu’elle était bien là lorsqu’elle profitait de sa présence dans un rectangle italien bondé pour placer hors de portée de Giuliani à l’Academy Stadium de Manchester.

Pourtant jusque-là, la milieu de terrain surfait ses prestations moyennes de ces dernières semaines en se positionnant très proche du trio offensif belge mais en laissant du coup le milieu de terrain à la portée de trois Italiennes et en forçant Vanhaevermaet à abattre un travail énorme pour ne rien laisser passer. Une situation qui rendait par conséquent l’équipe belge très brouillonne et surtout en manque d’inspiration.

Sans De Neve, la chance d’Eurlings

On n’a alors que très peu vu l’animation offensive belge réussir à sortir de sa boite sans véritable playmaker comme De Caigny aurait dû le faire. Titularisée pour la première fois, pour pallier numériquement l’absence de Laura De Neve (avec le repositionnement de Julie Biesmans en défense), Hannah Eurlings n’a pas reçu de bons ballons à exploiter devant jusqu’au moment où Tessa Wullaert a commencé à décrocher pour orienter le jeu et amener des solutions.

Et puis le clan belge s’est vite rendu compte que l’Italie était déjà très fatiguée et même si les occasions étaient plutôt du côté de la Nazionale Feminile, il n’y avait pas vraiment de danger devant Nicky Evrard. Jusqu’à l’heure de jeu où évidemment les Italiennes ont pressé pour revenir au score et décrocher leur place en quarts de finale.

Mais comme elle l’avait déjà montré lors des derniers matches, la Belgique s’est de nouveau montrée solidaire alors que les vagues bleues se succédaient dans un scénario qu’elle n’avait jamais connu depuis l’entame du tournoi: mener au score et garder le résultat.

Le repositionnement de Cayman à droite après la montée au jeu de Minnaert a aussi permis de sécuriser davantage le flanc droit qui, avec Vangheluwe et Dhont, n’était pas toujours à son affaire. Le bus belge a ensuite fait le reste.