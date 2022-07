Vingegaard vs Pogacar : Et si la confiance avait changé de camp ?

1. Le moral des UAE est revigoré "Je sais à quel point la perte de deux coureurs peut changer la donne. Jumbo-Visma va devoir s’adapter comme nous l’avons fait."

Tadej Pogacar semblait très détendu ce lundi, jour de repos. Cela fait un petit temps que ses équipiers et lui se débrouillent sans Stake Vegard Laengen et George Bennett. Ils ont eu le temps de digérer la perte de ces deux rouages importants, ainsi que celle de Matxin Fernandez, le contact direct du Slovène au sein de la direction technique.

Les Jumbo-Visma vont, donc, devoir composer sans Primoz Roglic et Steven Kruiswijk. "Ils étaient essentiels pour moi" , glisse Jonas Vingegaard. Le Danois ne paraît plus trop souffrir de sa chute dominicale mais il a dû profiter de la journée de repos pour chercher des solutions. "Avoir perdu deux coureurs change notre Tour" , reconnaît Wout van Aert.

Ils seront désormais à six contre six et ce changement a de quoi motiver la bande à Pogacar. Reste que chez Jumbo-Visma, on a l’habitude de réagir assez vite en cas de coup dur. "Et puis, nous avons Wout van Aert" , se réjouit Merijn Zeeman. Le directeur sportif de l’équipe néerlandaise y va fort pour parler de notre compatriote. "Il est le meilleur coureur de ce Tour, peut-être même actuellement le meilleur coureur du peloton."

Van Aert se dit flatté par un tel compliment mais il reste les pieds sur terre. "C’est génial d’entendre ça. Cependant, le plus important est que moi je ne pense pas de la sorte, réagit-il. C’est ma quatrième participation à la Grande Boucle et j’ai appris des éditions précédentes que j’étais encore plus fort en dernière semaine. Alors que le peloton est fatigué, moi je récupère assez bien. Cela me donne confiance pour la suite."

Sa solidité pourrait déjà être mise à l’épreuve ce mardi vers Foix. "Si j’ai les jambes, j’attaquerai tous les jours", assure, en effet, Pogacar, animé d’intentions très offensives.

2. Nouvelle donne en montagne Mercredi dernier dans l’étape du Granon, Jonas Vingegaard avait réussi un vrai coup de force en profitant du chef-d’œuvre tactique de son équipe. Ses offensives, ainsi que celles de Roglic, avaient isolé très tôt dans le Galibier le double vainqueur sortant du Tour. "Je pense que ma défaillance a été le résultat de leurs attaques, estime Pogacar. J’ai dû sprinter à dix reprises. C’était trop. Je l’ai payé par la suite."

Vingegaard ne pourra plus s’appuyer sur Roglic et Kruiswijk, qui avait été le dernier à l’accompagner dans le Granon. En revanche, Pogacar devrait avoir davantage de soutien que ce jour-là. Arrivés en petite forme sur le Tour, les grimpeurs Brandon McNulty et Marc Soler se bonifient au fil des jours. Désormais, ils semblent en mesure de former avec Rafal Majka une garde rapprochée autour de leur leader dans les Pyrénées. UAE a, donc, les moyens d’essayer de faire un coup à la Jumbo dans les trois prochains jours, alors que le Danois n’a plus ses deux gardes du corps. "Vingegaard est très fort jusqu’à présent, mais tout le monde peut connaître un mauvais jour", lance Pogacar.

3. Les Jumbo restent mieux armés sur terrains plat et accidenté

Chez Jumbo-Visma, on assure que l’équipe ne se fera plus surprendre si Pogacar attaque dans la plaine ou sur terrain accidenté. Samedi, il avait cueilli ses rivaux à froid et Vingegaard s’était retrouvé tout seul à un certain moment. Depuis, les Néerlandais n’ont pas manqué de briefer Christophe Laporte, Nathan van Hooydonck, Tiesj Benoot et, bien sûr, Wout van Aert. Ces quatre gros rouleurs sont capables d’aller dans tous les coups et éviter, ainsi, à leur leader de se retrouver isolé ce mardi avant les deux montées finales et vendredi sur la route de Cahors.

4. Pogacar aimerait une alliance avec Ineos "Avec trois coureurs dans le Top 10 (NDLR: Thomas 3e, Yates 5e et Pidcock 9e) et deux sur le podium ou presque, ce serait logique que les Ineos essayent d’attaquer Vingegaard. Malheureusement, j’ai l’impression qu’ils roulent pour la 3e place finale."

L’équipe britannique finira-elle par oser et ne plus se contenter de suivre? Tadej Pogacar n’est pas le seul à l’espérer. Les amateurs de suspense le souhaitent aussi fortement.