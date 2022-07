Mondiaux d'athlétisme : Bashir Abdi, un bronze amer

"C’est une médaille mais ce n’est pas la couleur que je voulais" , commente Bashir, désormais médaillé aux JO, aux Mondiaux et aux championnats d’Europe (sur 10000m). "Au moment où Tola est parti, j’ai vraiment beaucoup hésité, je me demandais si c’était la bonne décision d’y aller aussi. Et il a creusé rapidement un écart très important. J’ai essayé d’imprimer du rythme dans le groupe de poursuite mais il y avait pas mal de vent et, un moment, j’ai compris que l’or allait m’échapper et je me suis mis à gamberger, à douter. Je vous l’avais dit avant la course: je manquais de confiance, de points de repère, de rythme. Petit à petit, je sentais aussi que j’avais de moins en moins d’énergie. Je n’étais plus tellement frais. Mais, oui, je dois bien sûr être content d’apporter une nouvelle médaille à la Belgique. Après ma blessure en début d’année, je suis quand même bien revenu et j’ai montré que je pouvais me battre avec les meilleurs au monde.

Un problème de communication

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo se disait aussi un peu contrarié par un problème de communication dans l’équipe belge concernant les postes de ravitaillement. "J’ai manqué mes boissons à six reprises sur huit parce qu’elles étaient posées sur une table assez basse et à pleine vitesse, il était presque impossible de les prendre. On avait dit au briefing que le préposé de l’équipe devait simplement me tendre les bidons. Avec mon coach, on a essayé de faire passer le message après le premier tour mais cela ne s’est pas amélioré ensuite. Disons que c’est un point de travail pour les prochaines éditions…"

Gary Lough, l’entraîneur d’Abdi, déplorait lui aussi cette situation. "On pouvait attendre un meilleur résultat mais beaucoup de gens veulent une médaille et Bashir en a remporté une. Il y a eu un problème lors des ravitaillements, c’est vrai, de communication et de positionnement et cela a engendré un peu de frustration. Or quand on court un marathon, ce n’est jamais bon. Si Bashir avait été un peu plus serein à ce moment-là, il aurait sans doute pu essayer de suivre Tola."

On ne réécrit cependant pas l’histoire et celle de Bashir Abdi n’en demeure pas moins belle!