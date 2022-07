Matthews, d’un terrain à l’autre

Dès lors, il a pris la bonne échappée matinale et a fait voler le groupe en éclats en partant à plus de 50 bornes de l’arrivée, histoire de ne pas devoir se coltiner 20 adversaires jusqu’à la côte de la Croix Neuve. Après s’être débarrassé de trois suiveurs récalcitrants (Kron, Sanchez et Grosschartner), il a vu Bettiol lui fondre dessus.

Mais quand le vainqueur du Tour des Flandres 2019 l’attaqua sur les plus hauts pourcentages de cette montée très raide, il ne paniqua pas et le laissa prendre quelques mètres d’avance. L’élastique tendu entre la roue arrière de l’Italien et le guidon de l’Australien finit par se détendre au fil des mètres jusqu’à ce que Matthews, au caractère, revienne se mettre dans le sillage de son adversaire juste avant le sommet. Survolté, il plaça tout de suite un contre meurtrier, qui laissa le rouleur d’EF Education-EasyPost sans réaction. Il lui prit même 15 secondes en 1600mètres et il profita des 200 derniers pour savourer.

" Quand Bettiol m’a dépassé, j’ai pensé à ma fille et à ma femme , explique le trentenaire, natif de Canberra. Elles m’ont tellement soutenu. Je n’ai rien lâché et je me suis accroché pour prouver à ma fille pourquoi je suis coureur professionnel. Elle est née après mon succès précédent, je voulais donc lui en offrir un nouveau. J’espère qu’elle est fière de moi. "

Celui qui a réalisé seize top 5 sur des étapes de grands tours depuis sa victoire à Romans-sur-Isère en 2017 peut l’être en tout cas. Il est parvenu à élargir sa palette de coups. Cette diversification, il la doit aussi un peu à la présence de Dylan Groenewegen dans son équipe, BikeExchange. " Parfois, tu as besoin de t’adapter au rôle qu’on te donne , concède celui qui arrive en fin de contrat. Je savais que cette année, nous aurions Dylan pour les sprints sur le plat. J’ai, donc, dû m’ajuster et travailler pour grimper un peu mieux et ne pas être trop concentré sur mes sprints durant ma préparation. C’est une bonne chose parce que l’an passé je devais jouer tous les types d’étape et c’était trop. "