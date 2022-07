Lewandowski au Barça

Selon la presse, le Barça va verser 45 millions€, et 5 en plus en variables, pour racheter l’année de contrat de Lewy (33 ans).Il s’agit du quatrième transfert estival pour le Barça, après Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), arrivés libres, et Raphinha (Leeds), recruté pour 70 millions€.