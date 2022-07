Jonathan D’Ostilio: «Faire table rase mais retenir les leçons»

Cette reprise était également synonyme de rencontre avec les nouveaux venus, Yannick Loemba et Jesse Mputu. "Ils semblent s’adapter plutôt bien. On sent que Yannick a l’expérience du plus haut niveau et qu’il va l’apporter au groupe. Jesse a aussi connu quelques clubs. Ils trouvent petit à petit leurs marques." D’autres renforts doivent encore arriver. "Oui, on sait qu’il manque encore un ou deux joueurs au milieu de terrain mais on fait notre part de boulot. Le club fait son travail et essaie de bien gérer le recrutement."

Les Liégeois savent qu’il faudra être prêt dès le départ et tenir sur la longueur pour atteindre l’objectif qu’est la montée. "Nous devons faire table rase de la saison dernière et aller de l’avant, tout en tirant des leçons. Chacun doit être conscient de l’objectif. La déception de la fin de saison dernière trotte peut-être encore un peu dans la tête mais avec les matchs qui arrivent, cela va vite passer."

Le premier rendez-vous est d’ailleurs fixé à ce dimanche (18h) à la SL16, face aux U23 du Standard de Liège. "Nous verrons déjà les premiers points que nous devons travailler. On pourra également essayer de commencer à mettre en place quelques automatismes." Cette future équipe de D1B a déjà un match amical dans les jambes (défaite mercredi à Visé). "Nous pourrons voir le niveau des U23 et voir ce qui nous attend cette saison en Nationale 1."

La première rencontre de préparation à Rocourt est programmée à 19h30 mercredi prochain face à Jodoigne (D3 ACFF).