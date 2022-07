Une organisation bien en place, des cadres au rendez-vous et Trebel titulaire: ce qu’il faut retenir d’Anderlecht-Lyon (3-0)

Le résumé du match

Anderlecht a commencé le match à 100 à l’heure en ouvrant le score après moins de deux minutes. Sur un corner, provoqué par une belle frappe d’Esposito, Refaelov a profité d’un ballon qui traînait pour tromper Lopes via le poteau.

Les Mauves ont ensuite eu du mal durant quelques minutes. Lyon a fait trembler le RSCA en passant dans le dos de sa défense. Sans danger pour autant. Les occasions les plus dangereuses de la première période ont été à mettre à l’actif des Bruxellois mais elles n’ont pas porté leurs fruits.

Le cadre a tremblé au retour des vestiaires sur une tête de Delcroix (50e). Esposito a ensuite fait le break sur corner en reprenant le cuire au premier poteau.

L’OL a réagi via Faivre et Lacazette mais Van Crombrugge était attentif sur les deux tentatives lyonnaises.

Le match a tourné à la démonstration quand Amuzu a fait 3-0 a pleine vitesse après une superbe ouverture de Verschaeren.

Verschaeren prend de l’importance

La montée en puissance de Verschaeren continue de se faire sentir. Le numéro 10 se sentait déjà de plus en plus important en fin de saison dernière. Il a encore franchi un cap depuis la reprise.

Felice Mazzù lui a fait comprendre que peu importe le poste, il aurait sa place dans le 11 de base. Il a une nouvelle fois, comme face à Helmond, évolué en deuxième attaquant. Il a fait mal à Lyon dans les espaces et les combinaisons courtes. Il pourrait reculer d’un cran au retour de Raman (malade) en début de saison. Son importance n’en sera que plus grande dans le système du nouveau coach. Il l’a prouvé en fin de match en donnant l’assist à Amuzu sur le 3-0.

Trebel sera titulaire

Autre homme clé du début de la préparation des Mauves, Adrien Trebel était titulaire au coup d’envoi. Une confirmation qu’il commencera la saison dans ce costume.

Il évolue à un poste plus reculé par le passé. Jouer en véritable numéro 6 lui convient bien. Entouré de jeunes joueurs, il a montré ses qualités de leadership et a aussi réussi à conserver le ballon et offrir de la sérénité à ses équipiers dans les moments les plus tendus. Il a d’ailleurs réalisé un incroyable sauvetage devant Lacazette et lui a plusieurs fois chatouillé les chevilles.

L’organisation est en place

Si offensivement Anderlecht a réussi à prendre Lyon à la gorge lors de plusieurs actions bien construites, le groupe a surtout impressionné dans son organisation. Tout n’est pas encore parfaitement rodé mais la défense à trois fonctionne bien et le reste de l’équipe consent à faire les efforts nécessaires en perte de balle.

Le nouveau coach veut avant tout obtenir une assise défensive solide avant de pouvoir ajouter ses accents offensifs au fil des rencontres.

Esposito aura besoin de temps… mais a le sens du but

Deux occasions et un but. Le ratio aurait pu être plus mauvais pour Esposito qui a ouvert officieusement son compteur sous sa nouvelle vareuse d’une superbe tête au premier poteau (51e) après avoir buté sur les poings de Lopes après une minute de match.

L’attaquant italien a le sens du but. Chaque ballon qu’il touche dans le rectangle peut finir au fond des filets. Ses folles qualités ne doivent toutefois pas cacher son manque d’implication dans le jeu. Nouveau système, nouveau pays, Esposito aura besoin de temps pour arriver à son meilleur niveau et exploiter tout son potentiel.

Anderlecht: Van Crombrugge; Debast, Hoedt, Delcroix; Ishaq, Ashimeru (74e Colassin), Trebel, Refaelov (74e Arnstad); Amuzu (90e Duranville); Verschaeren, Esposito (84e Angulo).

Les buts: 2e Refaelov (1-0), 51e Esposito (2-0), 80e Amuzu (3-0).