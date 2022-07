Cette fois, lors de la première étape du Rallye d’Estonie, notre compatriote n’a pas dû sortir la caisse à outils ni même dû pousser son véhicule pour rentrer à l’assistance. Mais, pas de chance, maintenant que la fiabilité semble enfin au rendez-vous (enfin ne nous emballons pas, on n’était que vendredi), l’auto n’est pas du tout dans le coup face aux Toyota sur les tronçons rapides estoniens.

On l’a compris dès la première spéciale où le Belge, pénible 5e, a concédé 14 secondes: "Les réglages ne sont pas optimaux, je manque d’adhérence et de confiance" , lançait notre représentant écœuré en voyant les chronos de ses adversaires. Le refrain, archi-connu dans le camp coréen, était repris en chœur par Oliver Solberg et même le héros local Ott Tanak. Lauréat ici il y a deux ans, le champion 2019 ne parvenait à arracher qu’un scratch pour sept partagés entre les Yaris d’Elfyn Evans et de Kalle Rovanpera séparés, hier soir par 11.7 à l’avantage d’un Finlandais ayant renversé la vapeur dans la boue de l’ultime tronçon.

"Je me bats plus avec ma monture qu’avec mes rivaux", résumait bien un Estonien, en outre pénalisé de dix secondes pour ne pas avoir roulé en mode électrique la veille sur les cinq bornes entre la spéciale show et le car-wash pour les cinq minutes pseudo-écolos du jour.

À force de rouler sur le fil du rasoir, le régional de l’étape parvenait à s’accrocher à la troisième marche du podium (à 44 secondes) que ne convoitait déjà plus à la régulière notre quintuple vice-champion, déjà relégué à 1min13. Un gouffre.

"Je n’ai pas l’arme pour me battre avec les gars devant, ruminait-il, modeste 5e, après avoir profité de la sortie dans l’ES4 de Craig Breen. L’auto glisse de partout. J’ai parfois le sentiment de déjà être à la limite. Donc je préfère ne plus prendre de risque et voir où cela nous mène".

Une course d’attente qu’il n’apprécie guère. Mais Thierry n’a pas le choix…