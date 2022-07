Mehdi Bayat: "Benbouali sera bientôt en Belgique"

Quel est l’état de votre noyau?

On est peut-être l’un des seuls clubs de Belgique qui ne doit pas sortir de joueurs excédentaires cet été. Le noyau actuel doit encore être complété pour atteindre 22 ou 23 joueurs. Malgré les arrivées déjà réglées de Jonas Bager et Damien Marcq, et celles qui sont sur le point de l’être, il y a encore de la place pour modeler ce noyau et maximiser nos chances de faire mieux que la saison dernière.

En plus de Vakoun Bayo (5 millions €, Watford), devrez-vous vendre un autre cadre pour rester dans le vert?

Ma responsabilité est d’assurer la pérennité du club. Il aurait été irresponsable de ma part de me dire qu’on ne vendait pas et qu’on tombe dans le rouge. Je crois beaucoup en Benbouali et je pense qu’il marchera tout aussi bien que Bayo, sans oublier Badji et Descotte, à qui on doit donner la possibilité de s’exprimer. Notre budget de fonctionnement avoisine les 22-25 millions€ et nos recettes plafonnent actuellement à un peu plus de 15 millions, ce qui signifie qu’on doit vendre pour minimum 7 à 10 millions.

Estimez-vous votre effectif suffisamment équilibré?

Oui. Mais, en fonction du schéma tactique qu’utilisera le coach (NdlR: il ne devrait pas s’éloigner de son 3-4-3), cet équilibre est plus ou moins stable. Si on veut à un moment passer à une défense à quatre, il faut un arrière droit puisque Jules (Van Cleemput) est blessé et que, vu le talent offensif de Tchatchoua et Nkuba, il ne serait pas idéal de les faire jouer à cette position.

En défense, pouvez-vous expliquer le choix d’un profil comme Jonas Bager (1m82, droitier) qui tranche avec celui de Valentine Ozornwafor (1m94, gaucher), parti en prêt à Sochaux?

On ne cherchait pas spécialement un gaucher. C’est contradictoire mais, malgré sa taille, Val n’était pas souverain dans les airs alors que Jonas est très bon dans le jeu aérien. J’ai l’impression qu’il est victime d’un délit de sale gueule, victime de sa taille. Il me fait un peu penser à Javi Martos. Il va apporter son état d’esprit au collectif. Depuis la première discussion que j’ai eue avec lui, j’ai senti sa mentalité de Viking. Les personnes que j’ai sondées, donc Felice Mazzù, ne m’ont dit que du bien à son sujet. C’est un joueur largement sous-estimé.

Le retour de Damien Marcq a surpris les supporters…

J’ai lu sur les réseaux sociaux qu’ils craignaient que son arrivée soit synonyme d’un départ de Morioka ou de Zorgane mais ce n’est pas le cas. Je sais qu’il a encore faim et qu’il va bonifier le vestiaire. Quant à Ilaimaharitra, si un beau projet se présente, il pourrait partir. Aucun joueur n’est invendable.

À quel poste voulez-vous encore vous renforcer? Latéral droit?

On a des pistes pour ce poste, mais tout le monde semble oublier que nous sommes mi-juillet et que le mercato se clôture le 6 septembre… On a fait ce qu’on avait à faire pour équilibrer le noyau mais on sait que les meilleures affaires se font en fin de mercato, donc je garderai l’une ou l’autre place pour ce moment-là.

Où en est le dossier de l’attaquant algérien Nadhir Benbouali?

On pensait déjà le faire en janvier mais le Paradou AC voulait le garder encore un peu. Désormais, on a un accord entre toutes les parties. Le joueur sera bientôt en Belgique (NdlR: courant de semaine pour un contrat de 4 ans).

Et celui de Amirhossein Hosseinzadeh (médian offensif, 21 ans)?

C’est un profil particulier que l’on suit depuis longtemps. Le coach et moi en sommes fous. Il est jeune et beau à voir jouer. On va essayer de clôturer le deal rapidement sachant qu’il y a une clause libératoire à payer au club d’Esteghlal mais que l’on va activer (NdlR: environ 250000 euros). On a également introduit la demande de visa.