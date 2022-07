Matchs amicaux: victoire pour Anderlecht face à Lyon, Charleroi s’incline contre Strasbourg (vidéo)

Le Sporting de Charleroi n’a su défendre son avantage au Stade du Pays Noir et il s’est finalement incliné face à Strasbourg, 1-2. Les Zèbres avaient en effet ouvert la marque par l’intermédiaire de leur capitaine Ilaimaharitra juste après le retour des vestiaires (1-0, 47e), mais le club strasbourgeois a immédiatement répondu avec un but de Diarra (1-1, 49e). Dans la foulée, Prcic a marqué le but de la victoire pour les Alsaciens (1-2, 52e), le score n’évoluant plus jusqu’au coup de sifflet final. Pour lancer sa saison en D1A, Charleroi accueillera Eupen dans ses installations le 23 juillet prochain.