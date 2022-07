Match amical: un Standard méritant tient tête à Mönchengladbach (1-1)

Pour affronter le 10e de la dernière Bundesliga, l’entraîneur a choisi Bodart dans les cages et celui qui avait perdu sa place en fin de saison lui a donné raison avec deux superbes arrêts, sur une frappe de loin et une à bout portant. Mais il ne pouvait rien faire sur le but d’ouverture de Kramer à la 24e.

Amallah sifflé

Avec un Donnum accrocheur comme rarement, un Amallah soucieux de se montrer en vue d’un transfert et un Dragus libéré, l’animation offensive a retrouvé des couleurs et Sclessin, avec environ 5000 spectateurs, a pu fêter l’égalisation d’Emond. L’attaquant gaulois a trompé l’international suisse Sommer au bout d’un bel effort de Dragus en relais avec Donnum.

Le quatuor offensif a été remplacé pour le dernier quart d’heure, une partie du public huart Amallah qui a ouvertement exprimé ses envies de départ. Les Rouches ont poursuivi leur domination, sans toutefois parvenir à inscrire le but de la victoire malgré une grosse occasion pour Calut, qui aura alterné le chaud et le froid.

Standard: Bodart, Noubi, Ngoy, Laifis, Calut, Cimirot, Raskin, Donnum (76e Canak), Amallah (76e Balikwisha), Dragus (76e Boljevic), Emond (76e Ohio).

Buts: Kramer (0-1, 24e), Emond (1-1, 48e)