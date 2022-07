Prestation solide du capitaine, même s’il n’a pas été beaucoup sollicité. Attentif sur les frappes de loin et bonne sortie devant Toko Ekambi en début de seconde période.

6,5 Debast

Dans la continuité de sa préparation avec un match plein d’assurance. Bon défensivement et très fiable à la relance. Il commencera la saison comme titulaire.

6,5 Hoedt:

Le leader défensif a joué dans un fauteuil. Il n’a jamais été inquiété par Lacazette, pas encore en grande forme. Quelques longs ballons très précis.

6,5 Delcroix:

Un ballon envoyé de la tête sur la barre en début de seconde période puis une reprise juste à côté à l’heure de jeu. Belle présence dans le rectangle sur les phases arrêtées offensives. Solide derrière pour le reste.

6 Ishaq:

Energique sur son flanc droit avec quelques belles séquences. Appliqué défensivement, même si tout n’est pas encore parfait. De bons centres mais aussi du déchet.

7 Trebel:

Comme s’il n’avait jamais été écarté de l’équipe. Le Français a pris sa place devant la défense et il ne sera pas simple de le déloger s’il reste à ce niveau. Il mêle métier, justesse, calme et grinta (notamment sur un sauvetage défensif in extremis où il s’est fait mal). Tout pour plaire à son nouveau coach.

7 Ashimeru

La pile électrique est bien de retour après la blessure qui l’avait privé de la fin de saison. Il a beaucoup couru et a bien combiné dans le triangle du milieu.

7,5 Verschaeren

Il confirme son excellente forme affichée depuis la reprise. Auteur de deux assists (pour Refaelov sur le 1-0 puis Amuzu sur le 3-0), le numéro 10 joue avec beaucoup de confiance. Sa vitesse de jambes a souvent dérouté les Lyonnais.

6,5 Amuzu

Il a plusieurs fois fait mal à Gusto avec sa vitesse. Depuis son flanc gauche, il a régulièrement amené du danger et a été récompensé par un but en fin de rencontre. Mais son placement défensif a parfois laissé à désirer, malgré son application.

7 Refaelov

Aurait-il été titulaire si Raman n’avait pas été malade et forfait? Pas certain. Mais l’Israélien a montré, une fois de plus, qu’il était un homme de stats avec un but au bout de 70 secondes de jeu puis un assist sur un corner déposé sur le front d’Esposito. Il peut faire mieux que dépanner dans ce rôle de second attaquant.

6,5 Esposito:

Un accueil chaleureux du public avant le match et un but sur une jolie tête décroisée pour faire 2-0. Mais tout n’a pas été parfait non plus pour sa découverte du Lotto Park. Dans le jeu en pivot, il doit encore progresser, comme dans les automatismes avec ses équipiers. Ce qui est logique si tôt dans la saison. Il a enflammé le stade par quelques gestes techniques, dont une talonnade qui valait le coup d’œil.