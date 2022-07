Bodart numéro un, Amallah sifflé par le public et les premières minutes de Ohio: ce qu’il faut retenir de Standard – Monchengladbach (1-1)

Les Rouches, qui semblaient physiquement dépassés, ont ensuite un peu mieux maîtrisé les débats, se créant une occasion via Renaud Emond sur corner (42e). L’attaquant du Standard est ensuite parvenu à égaliser au retour des vestiaires, à la suite d’un bon mouvement de Dragus, en relais avec Donnum (49e). La suite et la fin de la rencontre ont clairement été à mettre à l’actif des Liégeois, plus vifs et très intéressants dans le pressing.

Dragus (71e), Balikwisha (81e) et Calut (89e) auraient pu marquer le but de la victoire. Mais le public a applaudi à la fin de la rencontre. Un bon signal.

Standard: Bodart; Noubi, Ngoy, Laifis, Calut; Raskin, Cimirot; Donnum (77e Canak), Amallah (77e Balikwisha), Dragus (77e Boljevic); Emond (77e Ohio).

Borussia Monchengladbach: Sommer; Scally (77e Walde), Friedrich (46e Jantschke), Elvedi (46e Itakura), Wolf (77e Netz); Kramer, Neuhaus (77e Fraulo), Hoffman (77e Quizera), Musel (46e Sanches); Plea (77e Hermann), Thuram (77e Nob).

Les buts: 24e Kramer (0-1), 49e Emond (1-1).

La petite inquiétude: Bokadi et Dewaele légèrement blessés

Titulaire au poste d’arrière droit depuis son arrivée en bord de Meuse en janvier dernier, Gilles Dewaele n’était pas sur la feuille de match, ce samedi. Le jeune Lucas Noubi l’a remplacé dans le onze. Il est légèrement blessé, tout comme Bokadi. Attendu comme titulaire, le favori pour porter le brassard, Noë Dussenne, n’a pas commencé la rencontre après une semaine perturbée par des problèmes privés. En son absence au coup d’envoi, Kostas Laifis était capitaine aux côtés de Nathan Ngoy, que Deila voulait tester.

L’enseignement: Bodart a une longueur d’avance sur Henkinet

La préparation avait déjà montré que Bodart prenait légèrement l’avantage sur Laurent Henkinet pour le poste de numéro un dans les cages rouches. La rencontre de ce samedi l’a confirmé. Arnaud Bodart était titulaire et a joué tout le match. Il a notamment été l’auteur d’une belle intervention devant Plea et a beaucoup parlé. Il a été ovationné à plusieurs reprises par le public et sera plus que probablement titulaire contre Gand, vendredi prochain.

Les revenants: Donnum et Amallah (sifflé) sont titulaires tant qu’ils sont là

On avait vu William Balikwisha et Cihan Canak enchaîner les minutes durant la préparation. Mais le retour en forme de Selim Amallah (qui ne cache pas ses envies de départ et qui a été sifflé par le public) et celui (de prêt) d’Aron Donnum semblent avoir redistribué les cartes. Les deux hommes ont eu les faveurs de Ronny Deila pour débuter la rencontre, ce samedi. Ils ont joué 76 minutes.

La nouveauté: Noha Ohio a joué ses premières minutes

Le nouveau joueur des Rouches, arrivé cette semaine en provenance de Leipzig (après avoir été prêté à l’Austra Vienne l’an passé), a porté le (nouveau) maillot liégeois pour la première fois. Il a remplacé Renaud Emond à un quart d’heure du terme, au moment où Deila a changé son quatuor offensif. On a directement compris ce qu’il voulait: de la profondeur. Il a fait de nombreux appels et a été signalé hors-jeu à l’une ou l’autre reprise. Son jeu en déviation était aussi intéressant. Son profil, qui était inexistant dans le noyau rouche, a clairement quelque chose à apporter.