Officiel: Toby Alderweireld revient en Belgique et signe à l'Antwerp

Toby Alderweireld a signé un contrat de trois avec l'Antwerp a annoncé vendredi le 'Great Old'. Le Diable Rouge quitte le club qatari d'Al-Duhail après une saison. L'Antwerp avait confirmé lundi avoir trouvé un accord verbal avec Al-Duhail et Alderweireld. Le défenseur a passé avec succès ses tests médicaux vendredi et paraphé un contrat jusqu'en 2025 avec le club anversois.