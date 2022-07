Officiel: Christian Eriksen signe à Manchester United pour 3 saisons

"Manchester United est un club spécial et je suis impatient de commencer", a déclaré Eriksen sur le site de son nouveau club. "J’ai eu le privilège de jouer plusieurs fois à Old Trafford, mais le faire sous le maillot rouge d’United sera une sensation incroyable."

À Manchester, le meneur de jeu trouvera un nouvel entraîneur, Erik ten Hag. "J’ai vu son travail à l’Ajax et je connais le niveau de détail et de préparation que lui et son staff mettent en œuvre chaque jour. Après avoir parlé avec lui et en avoir appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l’équipe joue, je suis encore plus enthousiaste pour l’avenir. J’ai toujours de grandes ambitions, il y a beaucoup de choses que je sais que je peux réaliser et c’est l’endroit parfait pour continuer mon voyage."

Eriksen rejoint Manchester United quelque 12 mois après s’être effondré sur le terrain à la suite d’un problème cardiaque lors du match entre le Danemark et la Finlande à l’Euro. D’abord écarté des terrains, le Danois avait fait son retour sur le pré avec le maillot de Brentford, après avoir mis fin à son contrat auprès de l’Inter en raison de la législation italienne, qui interdit à un sportif professionnel d’exercer avec un défibrillateur.

Le retour d’Eriksen à la compétition avec les ‘Bees’ a déjoué les pronostics. L’ancien meneur de jeu de Tottenham et de l’Ajax a fait sa première apparition le 26 février 2022 face à Newcastle, en tant que remplaçant, avant d’être titulaire lors de 10 des 11 derniers matchs de Brentford en Premier League, inscrivant 1 but et distribuant 4 passes décisives. L’équipe nationale danoise a également accueilli avec joie le retour de sa star, le 26 mars.

Manchester United, 6e la saison dernière en Premier League, accueille en Christian Eriksen sa deuxième recrue de l’été, après Tyrell Malacia.