13e étape du Tour de France: Pedersen s’impose au terme d’une longue échappée, Vingegaard toujours en jaune

Le maillot jaune est resté la propriété de son compatriote Jonas Vingegaard (Jumbo), qui a terminé cette étape au sein du peloton, à quelques minutes de l’échappée.

Pour la victoire, Pedersen a réglé ses deux derniers compagnons d’échappée devant le stade Geoffroy-Guichard, l’antre des "Verts". Le Britannique Fred Wright a pris la deuxième place devant le Canadien Hugo Houle.

Le champion du monde 2019 a signé la troisième victoire danoise de la semaine après Magnus Cort Nielsen et Vingegaard.

Le peloton est sorti des Alpes à grande vitesse malgré la chaleur sensiblement supérieure à 30 degrés. Une échappée de sept coureurs s’est formée en deux temps: Ganna, Küng et Jorgenson dès le 30e km, puis Houle, Pedersen, Simmons et Wright 21 km plus loin.

Les équipes Lotto, jusqu’à la chute de son sprinteur australien Caleb Ewan, et Alpecin se sont dévouées pour contrôler l’écart de l’ordre de deux minutes. La poursuite a cessé à 47 kilomètres de l’arrivée avant que BikeExchange décide de relancer l’allure puis capitule aux 15 kilomètres.

À l’avant, Pedersen a porté la première attaque à douze kilomètres de la ligne et a gardé avec lui Wright et Houle. Au sprint, le Danois a disposé nettement de Wright pour remporter son premier succès dans le Tour.

Le Danois a glané le 24e succès de sa carrière qui comporte un sommet, le titre mondial en 2019 à Harrogate, dans le froid et la pluie, tout l’opposé des conditions rencontrées vendredi à Saint-Étienne.

De son côté, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a conforté son maillot vert en réglant le sprint du peloton pour la 7e place à 5:45 de Pedersen.

Samedi, la 14e étape mènera le peloton de Saint-Étienne à Mende sur un parcours accidenté de 192,5 kilomètres (3400 mètres de dénivelé positif) qui se terminera à l’aérodrome de Mende-Brenoux. Pour y arriver, il faudra franchir la côte de la Croix Neuve Montée Jalabert, une ascension pentue (3 km à 10,2%) qui mène aux 1500 derniers mètres. Laurent Jalabert s’y était imposé le 14 juillet 1995.

La carte postale du jour