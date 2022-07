Van Aert explique la stratégie de Jumbo-Vista

" Quelle journée! , souriait van Aert. C’est vraiment le scénario dont nous rêvions. Nous avions établi un plan clair articulé autour d’une seule et unique idée centrale: mettre Pogacar sans cesse sous pression et l’isoler. Nous étions tous convaincus que cette tactique pouvait fonctionner et chaque pièce du puzzle s’est parfaitement imbriquée. Avant même que Christian Prudhomme ne baisse son drapeau, je roulais déjà dans le pare-chocs de sa voiture rouge pour prendre l’échappée car ma mission était claire (rires). L’idéal pour nous, et ce que nous avons tenté à plusieurs reprises, aurait été que Roglic réussisse à faire un trou dans le Galibier afin de contraindre Pogacar à rouler. J’aurais alors pu l’épauler dans la vallée et dans le début de la montée finale du Granon mais cela n’a pas fonctionné malgré nos multiples tentatives. Pogacar était trop fort pour cela, mais je crois qu’il a abandonné énormément de forces en répondant aux multiples offensives."

Roglic: «J’ai craqué, mais je m’en fous»

C’est donc avec une autre manœuvre que les Jumbo-Visma ont renversé le Tour: l’attaque de Vingegaard à cinq kilomètres du sommet.

" Si elle a été aussi tranchante et fait autant de dégâts c’est aussi parce que nous avions fatigué tout le monde en amont , continuait l’Anversois. On savait que cette montée du Granon pouvait convenir à Jonas, mais n’étions pas certains de l’importance des écarts qu’il allait pouvoir faire sur cette difficulté. Je suis content d’avoir été utile à mes équipiers lors de cette journée folle. Après avoir basculé devant eux en haut du Galibier, j’ai d’abord ramené Primoz à l’avant, avant de rouler en tête du groupe des favoris pour faire fondre l’écart sur Barguil. Mais aujourd’hui, tout le monde a fait son boulot et a sa part dans cette belle journée. "

Une phrase que Primoz Roglic symbolisait à merveille. " J’ai craqué mais je m’en fous complètement. J’ai tout donné et notre plan a fonctionné. "